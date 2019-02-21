春風X黃阿瑪再進化！霸氣小披風萌到沒天理　朝聖貓奴全跪了

▲2019必收療癒聯名，就讓貓界大明星黃阿瑪撫慰上班族厭世的心！（圖／春風提供，下同）

消費中心／綜合報導

迎接過年前，各家媒體不免盤點去年各種話題熱潮，尤其跨界聯名更是佔盡版面，像是名牌鞋款、女神彩妝等。不過對於超務實的貓奴而言，跟過哪些熱潮完全不重要，但一定要囤過春風聯名黃阿瑪的超Ｑ衛生紙，2018年才算對得起家裡的貓皇主子！

被網友譽為「超實用、怎麼囤都不心痛」的聯名衛生紙，不只貓奴可自用，萌到不行的包裝袋剪下後更可以幫主子量身高，如廁時幫遮羞羞更是一大創舉。甫推出就讓奴們暴動直呼「狂買」，還有網友直接棄守「不就是要錢嗎！統統給你啊～」。直接在網路入手一箱的粉絲，收到貨更發現，連裝滿衛生紙的紙箱都有聯名圖案，還沒拆箱就心花怒放，紛紛羞喊「這款聯名壞透惹」！

沒想到時間來到2019年，春風和黃阿瑪看準奴們在生活中不只需要實用商品，每天坐在辦公室更需要「超療癒小物」提振每次收假後的心，竟然再次攜手推出療癒版聯名，在全聯獨家上市，關心天下子民！這次的包裝袋從排排站的Ｑ版黃阿瑪＋後宮成員，變成黃阿瑪本尊「一隻獨秀」，佔滿一整個包裝的原因不EY……都是因為黃阿瑪過完年又胖了啦！包裝還寫上超鬧的”朕之語錄”：「不哭、不哭！朕胖了都沒哭」，以自己秤重後的心情，寬慰上班好厭世的子民，讓所有奴才看了破涕而笑、心頭暖呼呼。

▲黃阿瑪：吃這麼胖又不是我的錯～（設計對白）

被第一波包裝袋雙重DIY設計寵壞的貓奴，更好奇新包裝是否也藏有彩蛋。簡單來說，如果是平日看到頭套扭蛋就想扭的貓奴，看到新一代包裝絕對很難跟它說byebye。現在一顆扭蛋從150到200元都有，再怎麼寵貓皇都要捏緊口袋、考慮再三才敢下手。現在一串8包100抽的聯名衛生紙，不用2顆貴鬆鬆的扭蛋錢就能入手，簡單按虛線剪下，包裝袋瞬間化身「霸氣ㄟ小披風」，輕輕掛在主子身上，走路或飛奔起來的樣子，完全可愛帥氣到沒有天理，一整天累積的辛勞奴才全忘記，療癒到也想跟貓皇一樣，在地板扭啊扭啊不想起來！

▲家裡沒有喵星人怎麼辦？沒關係～掛在可愛娃娃身上，也能一秒變超萌！

古代皇帝用的都是好東西，如今有「阿瑪御用紙」之稱的春風抽取式衛生紙，在物料挑選與製作上也很「盯精」，原料特別選用通過FSC守護森林國際驗證的紙漿，製程也運用潔淨能源「風力發電」生產，在鼓勵消費者愛護貓咪、支持領養不棄養的同時，更要照顧地球環境。講求環保節能的同時，紙張品質也不打折，一抽就能感受雙層衛生紙的紮實感，紙質柔韌不易破、不含螢光劑的衛生紙，讓奴才用得放心，貓皇吃罐頭吃到臉髒髒，馬上抽一張服侍公子小姐擦嘴～也不用過度擔心健康疑慮。

貓奴心動了沒？年前入手的首波聯名衛生紙快用完了，又到補貨的時機，阿瑪本尊的新包裝聯名衛生紙全聯獨賣，限時好康買一送一；不僅如此，3/31前購買春風全系列產品單筆滿168元，就可抽iPhoneXR，黃澄澄的阿瑪代表色，象徵2019一整年「皇」氣逼人、日進斗「金」，另外還有貓造型抓抓板和電影票等豐富好禮，不管你是菜鳥、主管或大老闆，就讓春風X黃阿瑪在新的一年為你加持保庇！

黃阿瑪重重有賞>>http://bit.ly/2FXMSZB

▲3/31前購買春風全系列品項，滿額就可抽貴氣滿滿的豐盛好禮。



