　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

春風X黃阿瑪再進化！霸氣小披風萌到沒天理　朝聖貓奴全跪了

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼春風，抽取，衛生紙，黃阿瑪，聯名。（圖／春風提供）

▲2019必收療癒聯名，就讓貓界大明星黃阿瑪撫慰上班族厭世的心！（圖／春風提供，下同）

消費中心／綜合報導

迎接過年前，各家媒體不免盤點去年各種話題熱潮，尤其跨界聯名更是佔盡版面，像是名牌鞋款、女神彩妝等。不過對於超務實的貓奴而言，跟過哪些熱潮完全不重要，但一定要囤過春風聯名黃阿瑪的超Ｑ衛生紙，2018年才算對得起家裡的貓皇主子！

被網友譽為「超實用、怎麼囤都不心痛」的聯名衛生紙，不只貓奴可自用，萌到不行的包裝袋剪下後更可以幫主子量身高，如廁時幫遮羞羞更是一大創舉。甫推出就讓奴們暴動直呼「狂買」，還有網友直接棄守「不就是要錢嗎！統統給你啊～」。直接在網路入手一箱的粉絲，收到貨更發現，連裝滿衛生紙的紙箱都有聯名圖案，還沒拆箱就心花怒放，紛紛羞喊「這款聯名壞透惹」！

沒想到時間來到2019年，春風和黃阿瑪看準奴們在生活中不只需要實用商品，每天坐在辦公室更需要「超療癒小物」提振每次收假後的心，竟然再次攜手推出療癒版聯名，在全聯獨家上市，關心天下子民！這次的包裝袋從排排站的Ｑ版黃阿瑪＋後宮成員，變成黃阿瑪本尊「一隻獨秀」，佔滿一整個包裝的原因不EY……都是因為黃阿瑪過完年又胖了啦！包裝還寫上超鬧的”朕之語錄”：「不哭、不哭！朕胖了都沒哭」，以自己秤重後的心情，寬慰上班好厭世的子民，讓所有奴才看了破涕而笑、心頭暖呼呼。

▲▼春風，抽取，衛生紙，黃阿瑪，聯名。（圖／春風提供）

▲黃阿瑪：吃這麼胖又不是我的錯～（設計對白）

被第一波包裝袋雙重DIY設計寵壞的貓奴，更好奇新包裝是否也藏有彩蛋。簡單來說，如果是平日看到頭套扭蛋就想扭的貓奴，看到新一代包裝絕對很難跟它說byebye。現在一顆扭蛋從150到200元都有，再怎麼寵貓皇都要捏緊口袋、考慮再三才敢下手。現在一串8包100抽的聯名衛生紙，不用2顆貴鬆鬆的扭蛋錢就能入手，簡單按虛線剪下，包裝袋瞬間化身「霸氣ㄟ小披風」，輕輕掛在主子身上，走路或飛奔起來的樣子，完全可愛帥氣到沒有天理，一整天累積的辛勞奴才全忘記，療癒到也想跟貓皇一樣，在地板扭啊扭啊不想起來！

▲▼春風，抽取，衛生紙，黃阿瑪，聯名。（圖／春風提供）

▲家裡沒有喵星人怎麼辦？沒關係～掛在可愛娃娃身上，也能一秒變超萌！

古代皇帝用的都是好東西，如今有「阿瑪御用紙」之稱的春風抽取式衛生紙，在物料挑選與製作上也很「盯精」，原料特別選用通過FSC守護森林國際驗證的紙漿，製程也運用潔淨能源「風力發電」生產，在鼓勵消費者愛護貓咪、支持領養不棄養的同時，更要照顧地球環境。講求環保節能的同時，紙張品質也不打折，一抽就能感受雙層衛生紙的紮實感，紙質柔韌不易破、不含螢光劑的衛生紙，讓奴才用得放心，貓皇吃罐頭吃到臉髒髒，馬上抽一張服侍公子小姐擦嘴～也不用過度擔心健康疑慮。

貓奴心動了沒？年前入手的首波聯名衛生紙快用完了，又到補貨的時機，阿瑪本尊的新包裝聯名衛生紙全聯獨賣，限時好康買一送一；不僅如此，3/31前購買春風全系列產品單筆滿168元，就可抽iPhoneXR，黃澄澄的阿瑪代表色，象徵2019一整年「皇」氣逼人、日進斗「金」，另外還有貓造型抓抓板和電影票等豐富好禮，不管你是菜鳥、主管或大老闆，就讓春風X黃阿瑪在新的一年為你加持保庇！

黃阿瑪重重有賞>>http://bit.ly/2FXMSZB

▲▼春風，抽取，衛生紙，黃阿瑪，聯名。（圖／春風提供）

▲3/31前購買春風全系列品項，滿額就可抽貴氣滿滿的豐盛好禮。


ET快訊
3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯一審判刑15年
快訊／同婚草案政院拍板！27條法案完整內容一次看
酷炫講錯話！吳宗憲開罵把他趕出場　網傻眼：真的白目
夫半夜上健身房LINE「哥好愛你」　醫生妻跟蹤抓到小三是男的

關鍵字：阿瑪的後宮生活,黃阿瑪重重有賞,春風滿168抽好康,全聯限時買一送一,春風,抽取,衛生紙,黃阿瑪,聯名,療癒,霸氣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

可愛炸！春風揪黃阿瑪輕鬆量身高、如廁遮羞羞　創意設計狂撩貓奴心

繪本是孩子的專利？走一趟「童里」 異國作品讓大人也著迷！

「牠們只是想要好好生活」暖心台商返高助毛孩　捐米出力捍衛生存權！

失戀難捱怎辦？「投靠快樂夥伴、辦單身慶功宴」6招遠離傷心！

新的一年請為自己而活！5 Tips把日子過得隨性又富足

「假裝」久了變真的！保持微笑＋大步走　增加正能量趕跑收假壞情緒

網哭台彩刮刮樂超難中 「還是買個福袋」拚房子卡好賺！

洗完頭隔天馬上油成一束束？原來是4大食物害你變成「石內卜」！

房間太髒也會影響睡眠？揪出10大「害你不得好睡」的元兇！

救救邊緣人！解悶神器秒揪牌咖　漫漫年假一人也能試手氣

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

春風X黃阿瑪再進化！霸氣小披風萌到沒天理　朝聖貓奴全跪了

限時3天！中杯冰淇淋「第二杯50元」　COLD STONE夢幻新品來了

聽過「典當老婆都要吃的美味」嗎？　挑選日本醬油的2大關鍵曝光！

百年純釀醬油太銷魂　日本媽媽靠這味串起家族記憶！

超市烘焙戰開打！美廉社20家門市開賣現烤麵包　全聯2020年全面導入

上千款商品最低折扣99元起！愛買首次推出暖冬服飾特賣

「Chanel珍珠光感系列、YSL邱比特限量版禮盒！」2月必看美妝新品特搜

開學季床墊、枕頭買氣噴發　3C家電買起來最高送5千獎學金

藝人趙心姸產後食用膠原胎盤粉！　皮膚透亮回復年輕光采

「他所謂的藝術只是胡鬧」─傑克遜・波洛克（Jackson Pollock）

區別重劃區　千萬元市中心宅更保值

陳文茜忘記帶錢包「霸氣借1萬」逛夜市　笑咪咪拿韓總畫糖：好像和尚

獨居、遭棄養老人擠爆宜蘭弘道之家　屋漏壁癌資金缺口500萬

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

護家盟：同性戀是「性行為偏差！」　發超長新聞稿批同婚專法

李國毅怕鬼演禮儀師心慌慌！　簡嫚書腦補「四角戀」續集

火燒小白「大叔姿換藥」惹心疼　出院開心蹦跳狂奔耳朵飛起來

川普：望解除北韓經濟制裁　河內峰會不是最後一次「川金會」

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

併購竟是毒藥　逾半企業踩雷　2年競爭力輸對手

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

逛燈節賺大獎「100萬東森幣」..

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

頂上問題非男性專利　美髮吃出來

黃阿瑪小披風上身　萌到沒天理！

超市烘焙戰！美廉社開賣現烤麵包

什麼美味讓日人典當老婆都要吃？

限時3天！COLD STONE..

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

百年純釀醬油串起日本家族記憶！

掃墓免揮汗！祭拜完悠哉賞櫻

櫻桃奶酒巧克力　新口味限量上市

京都的文具時光　好想喝抹茶呀！

更多熱門

相關新聞

蔡英文登《CNN》！ 網友：超霸氣

總統蔡英文日前接受美國有線電視新聞網《CNN》專訪，除了宣布競選2020連任外，還談及台灣面對中國大陸試圖孤立、武力恫嚇的壓力；蔡英文在受訪時神情堅定、雙手握拳的畫面也被《CNN》捕捉、還刊上首頁，令網友紛紛大讚「超霸氣！」

芭娜娜xKit Kat！濃郁香蕉好誘人

爽買巨無霸冰淇淋！他一拍變遺照

Kitty聯名錶、蝴蝶結包秒減齡5歲

SOGO偷拿3包衛生紙　她要賠5000

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面