主機灰塵10cm厚！整坨卡風扇口像「隔音棉」…網傻眼：原來是電腦造型吸塵器

▲電腦主機卡了近10公分厚的灰塵，看起來像「隔音棉」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

使用桌上型電腦的人應該都知道主機需要定期清潔，否則機殼內會積滿灰塵和髒汙。一名網友日前幫友人整理主機，一打開簡直嚇壞了，一大坨灰塵積了將近10公分厚，看起來主人似乎沒有很愛惜這台電腦。網友們看到照片也傻眼了，直呼這台電腦主機簡直比空氣清淨機還強。

網友在臉書「爆廢公社」社團中發文，他日前幫友人整理桌機，把主機側板拆開的瞬間他簡直嚇傻了，幾乎整台主機的空間都被厚厚的灰塞滿，「這絕對不是會認真對待3C的人在用的電腦」，他不禁崩潰地說，「這要怎麼清啦！」只能邊清邊為這台電腦默哀。

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網友們看到照片也非常傻眼，紛紛留言表示，「環境多髒才能累積成這樣」、「原來是灰塵啊！我還以為是隔音棉」、「這樣還沒燒起來，可見應該不怎麼超CPU」、「真的根本不用清，直接換一台」、「這是古蹟嗎」、「看到這樣覺得鼻子癢」、「隔著螢幕都能感受到灰塵飄進鼻子」、「蛤！這台還能動也是奇蹟」。

還有不少網友開玩笑說，這台電腦簡直可以當吸塵器或空氣清淨機了，「電腦內建吸塵器」、「內建戴森？」、「這是最新機種主機空氣清淨機二合一」、「原來是空氣清淨機啊」、「原來是主機skin的吸塵器啊！最近的東西怎麼都那麼有創意」、「確定這不是一台長的像主機的吸塵器嗎」。

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