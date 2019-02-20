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CPR狂壓「關鍵13分鐘」救回休克男　16歲英雄受表揚：不救他就會死啊！

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▲▼ 關鍵13分鐘救回休克男　16歲男：不救會死 。（圖／東森新聞）

▲成育中接受表揚。（圖／東森新聞）

突發中心／新北報導

新店區北新國小的操場15日晚間發生昏倒意外，一名蔡姓男子突然昏厥，當時就讀華夏科技大學專一的成育中，立即上前施以標準CPR，直到救護人員趕到接手，所幸慢跑男送醫後已經無大礙，而成育中的英勇行為也獲得新北市長侯友宜的讚賞，並於20日市政會議時頒發獎狀表揚。對此，成育中則表示，當下腦筋空白，但不救的話他會死。

整起事件發生在15日晚間，當時51歲的蔡姓男子晚上9時許在操場慢跑運動，結果因為大面積心肌梗塞引發休克昏倒，還好有成育中的及時救援，把握了救人的黃金時間，且動作相當標準。此外，現場還至少也有7名熱心民眾，拿著手機照亮患者，大家一起同心協力與死神搏鬥，終於讓蔡男在上救護車前恢復心跳。

▲▼慢跑男昏厥，熱心民眾上前幫忙。（圖／翻攝自「新北消防發爾麵」粉專）

▲熱心幫忙的少年成育中。（圖／翻攝自「新北消防發爾麵」粉專，下同

成育中受訪時，面對鏡頭也有些羞澀，他說當時想起國中時期健康教育課學到的CPR，沒有猶豫就開始施行，期間也不敢停，時間緊急，當下也管不了這麼多，就是做就對了，而事後回想起來其實之前也只有對假人「安妮」實作過一次，因此現在回想起來還是相當緊張。此外，他也笑著表示，當時回家跟爸爸說自己救了人，爸爸還以為他是在玩線上遊戲。

▲▼慢跑男昏厥，熱心民眾上前幫忙。（圖／翻攝自「新北消防發爾麵」粉專）

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關鍵字：英雄,CPR,關鍵,休克

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