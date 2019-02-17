尋人啟事！慢跑男突休克昏倒...「7熱心民眾」手機照亮操場CPR救活他

▲慢跑男昏厥，熱心民眾上前幫忙。（圖／翻攝自「新北消防發爾麵」粉專，下同）



突發中心／新北報導

新店區北新國小的操場15日晚間發生昏倒意外，一名慢跑男子突然昏厥，眾人圍上去驚覺他已經沒呼吸，接著就有熱心民眾趕緊叫救護車、緊急CPR，讓慢跑男在上車前順利恢復心跳。「新北消防發爾麵」將一系列照片放上專頁，感謝當天參與救命的熱心民眾，同時也希望網友能幫忙找照片中的人員接受表揚。

新北消防發爾麵以「尋找救命恩人」為題寫道，「感謝當天所有幫忙壓胸、用手機照亮操場、幫忙CPR、搬運拿器材的熱心民眾們，平凡的夜晚，遇見不平凡的你（們），感謝偉大的新店人。」

▲可以看到民眾相當專注，奮力救人。



從照片中可以看見，地點相當昏暗，目測現場至少有7名熱心民眾，有人拿著手機照亮患者，有人則衝上前幫忙CPR直到救護人員來，大家一起同心協力與死神搏鬥，終於讓慢跑男在上救護車前恢復心跳。消防人員指出，該名男子因大面積心肌梗塞引發休克昏倒，經送醫經治療後，已暫無生命危險。

▲大家都非常關心男子狀況。



許多網友看完後紛紛留言「好感動」、「勇敢的陌生人，您成功救了一條命，謝謝在冷冷的夜晚用愛照亮整個操場的好心人」、「超有愛心的人」、「超有愛的陌生人」、「謝謝熱心的各位」、「熱心的人就是帥」。

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