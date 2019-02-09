新竹消防女力崛起！　她把雲梯車開得像「溫馴的小貓」

▲李曉芳熱愛消防工作，她的哥哥李育昇過去也是一名消防員，兩人在消防局內獲得許多肯定。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市消防局有1對兄妹檔消防員，兄妹李育昇、李曉芳分別都當警察的阿公影響，儘管同學陸續成為年薪上百萬的科技新貴、工程師，但他們仍決定在消防界為民服務，兄妹倆曾一同出任務，靠著絕佳默契齊心成功打火。

哥哥李育昇高中就讀新竹中學，警察專科學校26期畢業後分發至台北市服務，曾參與2012年台北後火車站商圈的火警搶救，當時這場火災出動消防人員、警察約1百多人，共搶救16小時才將火勢撲滅。

新竹女中畢業的25歲妹妹李曉芳是警專30期畢業後，憑著穩定嫻熟的駕駛技術，僅花4年就從救護車、水箱車，一路開到雲梯車，創下竹市女消防員最快駕駛到雲梯車的紀錄，2017年更甄選上高級救護技術員訓練，提昇救護能力。曉芳的消防隊同僚說，她開車穩定，技術嫻熟，出勤時她開雲梯車，車就像「溫馴的小貓」，安全抵達現場，完成救援任務。

2017年有一起新竹市北新街住宅火警，現場2樓已冒出陣陣濃煙，擔任瞄子手的哥哥李育昇佈線到2樓準備入室滅火，發現妹妹李曉芳剛好也是瞄子手，也跟隨著哥哥入室救災，因火場中不太聽得見聲音，幸好兄妹倆靠著平時絕佳的默契，一左一右入內滅火。

李曉芳說，看到哥哥頭盔上的閃光名條，在濃煙密佈的居室中感到「瞬間安心」，這他們兄妹首次齊心救災，最後成功將撲滅火勢。而兄妹倆不僅是打火英雄，更是民眾的守護天使。

哥哥李育昇曾接獲一名85歲的阿公的OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest，指到院前死亡）急救案件，哥哥抵達現場後立即給予心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟去顫器（AED）等急救處置，成功挽回阿公的性命；而李曉芳過去曾在新竹火車站廁所，用盡「洪荒之力」進行CPR及AED電擊急救，成功從鬼門關前搶救回71歲阿嬤的生命。

由於兩兄妹的父母年紀漸漸大了，家中長輩也開始叨唸要他們回家接手家族事業，哥哥李育昇也在2018年離開消防局返家接管家族事業，而李曉芳則幸運地將哥哥送回家後當苦主後繼續留在消防局做她最愛的工作。



