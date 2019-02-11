人妻「婚後2年」愛上伴郎！帶1歲兒親密同居　夫淚崩：求你回家

▲人妻婚後卻被伴郎拐跑，帶著年幼的孩子和對方親密同居。（示意圖，無關本案／pakutaso）

地方中心／桃園報導

桃園一名人妻和先生結婚2年多，卻對當時結婚的伴郎產生好感，竟然帶著年僅1歲多的兒子和對方同居，不願意回家，還被丈夫的友人目睹她和伴郎一起親密牽手逛街，起先丈夫還苦苦哀求她回家，但人妻卻怎麼樣也不肯面對，無奈的丈夫只好向法院訴請離婚。

判決指出，兩人從2016年7月結婚，一開始家庭和樂美滿，但後來妻子卻和結婚時的伴郎來往越來越密切，而自從伴郎的妹妹藉故來找她後，她竟然連一張字條也沒留下，就帶著兒子離家，而之後還被丈夫的朋友發現她和伴郎曖昧的牽手逛街。對此，人夫還痛批，「我媽媽在賓館找到妻子後，她竟然馬上和伴郎搭計程車逃跑」而他也說，事隔幾個月又找到時，才赫然發現她已經和伴郎同居在公司宿舍。

這名誇張的人妻和伴郎同居被發現後，竟然也只同意讓婆婆將孩子帶回家去，卻無論如何也不願意返家。傷心欲絕的人夫無奈之下，向法院提起離婚。對此，法官認為，雖然人妻沒有說要離婚，但不願意回家、對小孩也不聞不問，開庭時也不願到庭陳述，明顯已經無維持婚姻的意願，因此判准2人離婚。

【更多新聞】

人夫激情車震小三！「好硬好深」鹹濕呻吟全都錄 卻因這理由一度無罪

影／噴槍奪命！爸爸不敢靠近女兒冰櫃 母泣訴「他乾哭沒眼淚」：一直在作戲

「金錢豹酒女毒駕撞死烘焙師」判9年6月 還得賠保險公司200萬