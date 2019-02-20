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人魚公主白星「美臉變比目魚」崩壞！羅賓慘淪路人臉　網嚇傻：這是誰？

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▲▼ 人魚公主白星「美臉變比目魚」崩壞！羅賓慘淪路人臉　網嚇傻：這是誰？ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲白星和羅賓的臉整個大崩壞。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／綜合報導

這不是羅賓跟白星！！一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO照片表示，從娃娃機夾到的航海王商品讓她大傻眼，不僅16公分高的盒子裡面內容物只有4公分，更誇張的是女神羅賓的臉，也立馬崩壞成路人臉。此外，也有另名苦主秀出他夾到的「白星公主」照片感嘆，原PO已經很幸運了，原來他夾到的美人魚白星，竟然長得像比目魚。

原PO表示，跟男友心血來朝走進了夾娃娃機店，看到一台堆的高高的，上面更有她喜歡的海賊王，而她一開始夾到商品時，還讚嘆著台主的佛心，沒想到拿出來後，重量輕到一個不行，就連聲音也怪怪的。結果一打開大小、商品雷的程度讓她整個超級大傻眼。原來盒子的外殼整整有16公分，但內容物公仔卻僅有4公分，但更誇張的是女神羅賓的臉竟然慘變成路人，相似程度大概只有0.87%。

此外，也有另名苦主秀出照片感嘆，原PO已經很幸運了，從照片中可見，美人魚公主白星的公仔和原著一樣有著火辣的身材，但往上一看，白星的臉整個大崩壞，不僅眼距過近，整張美臉瞬間慘變比目魚臉。對此，網友看後也紛紛留言表示，「這貨到底是誰啊？」、「太誇張」。

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關鍵字：娃娃機,白星公主,羅賓

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