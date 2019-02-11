人夫激情車震小三！「好硬好深」鹹濕呻吟全都錄　卻因這理由一度無罪

▲吳姓人夫和小三在公園的車上激情車震。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／高雄報導

一名吳姓人夫不僅和劉姓小三發展出婚外情，兩人還大膽的在公園裡車震，而鹹濕的對話全都被行車紀錄器給錄下，但一審法官卻認為，白天就在公園內車震「終非常態」因此判他們無罪，案經上訴高院後，法官則認為，音檔裡面的鹹濕對話足以證明兩人有發生性行為，因此依通姦罪、相姦罪分別判吳、劉4月及3月徒刑。

判決指出，劉女分明知道吳男已婚，卻還是於大白天和對方在公園內的車上激情車震，而兩人的鹹濕對話「好爽」、「好硬喔……」、「你的表情很滿足」、「好硬」以及呻吟、親吻的聲音，全都被行車紀錄器給錄下，過程中還有疑似椅墊搖晃的聲音。對此，吳妻得知後，氣得對兩人提告，但一審法官卻認為，大白天在公園的汽車內發生性行為，雖然有可能但「終非常態」，因此判吳、劉2人無罪。

吳妻無法接受判決結果上訴，高分院法官則認為，行車紀錄器明顯錄到男女呻吟聲，且「好硬」、「好深」等鹹濕對話，分明就是男女歡愛間的描述，因此撤銷原判決，依法分別判吳男4月徒刑、劉女3月徒刑。

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