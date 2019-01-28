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影／床上躺金鋼狼！媽睜眼看呆…鵝子「小手纏瓜子殼」　網笑噴：這是劍齒虎

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網搜小組／綜合報導

許多英雄角色讓小朋友充滿憧憬，漫威《X戰警》中的金鋼狼更是不少小男生的最愛。一位媽媽貼文表示，她半夜醒來看見一隻「魔手」，仔細一看才發現，兒子竟然拿膠帶把葵花瓜子纏在指甲上，讓她笑噴「是有沒有這麼想扮演金鋼狼？」其他人也笑呼「弟弟好有才」、「做超級英雄夢」、「太可愛了吧！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲弟弟啊！這不是瓜子殼嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

這位媽媽在臉書《爆廢公社》笑說「半夜醒來突然看見一隻魔手」，並標註「#孩子那只是瓜子殼啊！」「#是有沒有這麼想扮演金鋼狼」、「#過年光療指甲不知做什麼的可以參考一下」。仔細看看照片，原PO的兒子把一隻小手放在床上，但他的手指怎麼看起來怪怪的？

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼就這麼喜歡金鋼狼嗎 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

原來小男生很嚮往金鋼狼，竟然在睡前拿出隱形膠帶，把葵瓜子殼貼在指甲片上，想創造「金鋼狼的長爪牙」。超可愛的想法讓網友笑噴「金剛狼是三爪，這是劍齒虎的造型」、「在練習彈古箏嗎」、「」、「沒認真看以為灰指甲」。

也有人直讚「他自己用的？！太可愛了吧」、「怎麼那麼聰明啦！太可愛」、「孩子的媽，你找到孩子未來的天賦了！美甲師」、「這弟弟未來無可限量」、「覺得很有創意欸！怎麼會想到用瓜子殼啦哈哈哈！」還有網友聯想到古早殭屍電影「中屍毒要用純糯米，不能混米喔」、「這讓我想到電影情節，太像了」、「文才是你！」

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ET快訊
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關鍵字：瓜子殼,英雄,金鋼狼,爆廢公社

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