女網友遭酸「男友有房才能嫁」嘆：可以一起努力　網反應兩極

▲女網友感嘆，可以結婚後一起努力。（圖／示意圖，無關本案／pexels）



地方中心／綜合報導

男友要有車有房才能嫁？一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，一名早餐店老闆告訴她，男友沒有房子很不OK，要嫁就要嫁有車有錢又有房的，讓她相當無法接受。對此，網友也分成兩派表示，「妳談的是感情，不是交易管理」、「他們是古代人嗎？」但也有另一派網友表示，「這是現實面，以後真的生活就知道了！」

原PO表示，她去早餐店時跟老闆和一個阿姨聊天，但聊出來的事情，卻讓她覺得很難接受，原來當時老闆問她：「男友有房子了嗎？」而她回答：「沒有」卻遭到兩人直接回「這樣不OK」還告訴她說：「要嫁就要嫁有車有錢又有房的，現代人都這樣，原來你那麼廉價喔～」讓她相當傻眼。

原PO聽完後回答說：「可以一起努力一起打拼啊！」但對方卻又說這樣對她是一個保障，讓原PO直嘆根本聽不下去並發文表示，「又不是每個人都可以立馬買一棟房子，如果可以很有錢，世上不會有人那麼辛苦了！而且情侶夫妻間本來就是互相啊！」

對此，網友們看完後反應兩極，一派網友表示，「聽聽就好，台灣人很喜歡管別人的私事。」、「嗯啊，一起打拼一起互相這樣」但另一派網友則認為，「生活不是只有錢，但是錢不夠多，沒車沒房，再怎麼有愛情，早晚也會出問題！」、「貧賤夫妻百事哀，想著一起打拼，等結婚之後妳才會知道，沒錢總是吵架時候拿出來的武器」。

【更多新聞】

暗巷阿伯回頭一笑！下秒靈堂照片詭勾嘴角：呵呵 20歲男躲網咖整夜

驚悚畫面曝光！高雄街頭亂棍暴打 粉衣男遭「黑車猛撞彈飛」繼續挨揍

愛河燈會攤商「連賣6天鴨肉油飯」拚發財 臉發黑沒呼吸險喪命