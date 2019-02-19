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花蓮震災為靈感發想　慈大《袋比的救難旅程》巡迴公演

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▲慈濟大學「袋比的救難旅程」，故事以去年花蓮震災發想，縣長徐榛蔚親自出席，祝福劇團公演順利。（圖／記者王兆麟翻攝）

慈濟大學「袋比的救難旅程」，故事以去年花蓮震災發想，縣長徐榛蔚親自出席，祝福劇團公演順利。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟大學19日舉辦105級芽比兒童劇團《袋比的救難旅程》巡迴公演記者會，由兒家系 105 級學生自編自導的「袋比的救難旅程」，故事以去年花蓮震災發想，縣長徐榛蔚出席與會，除了祝福劇團公演順利之外，也勉勵系所學生培養專業能力，未來將所學傳承花蓮在地孩子。

徐榛蔚談到花蓮的教育政策表示，花蓮縣是台灣的東大門，為了紮根教育，縣府首創幼兒免學費補助加碼向下延伸至2歲幼兒，在花蓮受教育從2歲至15歲皆免學費，以減輕家長育兒負擔，除了提升花蓮縣生育率、就業率並也可減緩本縣人口外移之問題。

徐榛蔚讚許舞台上的學子們充實自我，學以致用，透過寓教於樂的舞台劇公演，關懷偏鄉小學，也實際發揮慈濟的大愛精神。她指出，花蓮是一塊大畫布，如何讓這塊畫布更美麗，則有賴種子教師們未來對花蓮孩子教育的深耕。

慈濟大學兒童發展與家庭教育學系第十五屆學生的 Yabi 兒童劇團，在陳可宜老師及傅建益老師帶領下，此次公演主題是由兒家系 105 級學生自編自導的《袋比的救難旅程》。

故事以去年「0206花蓮震災」為靈感發想，一步步完成啟發兒童心靈且耐人尋味的劇本、音樂、舞蹈、道具與服裝等創作。舞台劇將陸續於2月26日在花蓮北埔國小、3月7日在富里國小、3月8日在紅葉國小、3月13日於春日國小、3月22日及3月23日於慈濟大學演藝廳，共進行六場公演。

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關鍵字：震災,靈感,發想,慈濟大學,袋比,救難,旅程,巡迴,公演,芽比兒童劇團

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