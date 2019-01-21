張善政推薦：有夢最美　游弘宇新書《後山棒球夢》發表

▲《後山棒球夢》作者游弘宇，年僅19歲，是就讀清華大學一年級的花蓮熱血少年。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

游弘宇，一位年僅19歲，目前就讀清華大學一年級的花蓮熱血少年。創意、叛逆與執著是他的代名詞，因為兒時的夢想，在國中時他成立了棒球隊，就這樣開啟一連串驚奇旅程。求學的路途中不僅除了追求夢想，便也開始關注地方議題並與夥伴組成團隊，完成了紀錄片的拍攝及全國高中生論壇的舉辦，展現他與夥伴們對於地方議題的關心。

於是，他用文字方式將這一連串追逐夢想以來的心路歷程出版成書，更透過此次新書發表會分享給花蓮縣民眾與青少年們追夢故事，期待鼓勵一同在逐夢旅途的夥伴們，勇敢追逐屬於自己的目標與夢想。

▲前行政院長張善政推薦《後山棒球夢》一書「有夢最美」。

《後山棒球夢》於去年十二月初出版，並在1月20日於花蓮縣文化局美術館藝沙龍舉辦了新書發表會，與花蓮縣民眾及青少年們分享他的創作歷程與著作旨要。

文化局局長江躍辰表示，青少年的創意與勇敢，是新生代需擁有的代表，對於文化局長期推廣青少年閱讀，更希望引導青少年思考與創作，此次游弘宇同學的著作《後山棒球夢》出版，期望感動與鼓勵現今逐夢的各位。

▲張善政夫婦一同出席新書發表會。

本書也獲得各個領域極具份量的前輩們的讚賞，推薦人包括中華民國前行政院院長張善政、知名作家小野、安麗希望工場慈善基金會榮譽董事長劉明雄及拓凱教育基金會董事長沈文振等。

除了讚賞他靠熱情、毅力、勇氣與自信將這股追夢力量宣染周遭，更多的，他用行動力發揮出無比的價值，給予高度的肯定。如同張善政在推薦序中提到『有夢最美』，說的就是游弘宇，也是在說每一個被這本書激發的年輕人！