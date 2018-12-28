直擊花蓮震災向英雄致敬　Discovery頻道「分秒必爭」首映

▲台灣知名樂團四分衛出席節目首映記者會，團員阿山（中）與虎神（右）也分享自身難忘的地震經驗。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

由花蓮縣政府委託Discovery團隊拍攝製作之「分秒必爭：花蓮震災救援剖析」紀實影片，歷經半年之拍攝及記錄，28日舉行「分秒必爭：花蓮震災救援剖析」首映記者會，花蓮縣長徐榛蔚、Discovery資深總監馬艶華、花蓮縣議員徐雪玉、笛布斯。顗賚及參與拍攝的救災人員均共同出席觀賞。

徐榛蔚表示：「花蓮地處交通不便，無論是颱風、下雨等天災，只要蘇花公路一塌，花蓮就有可能成為孤島。因此在107年一月花蓮甫成立的第一支特搜隊，盼在災難第一時間花蓮能夠有「自救」的能力。今年0206 所發生的強震，對花蓮來說是一次慘痛的經驗，但在這次地震中政府與民間不分彼此攜手救災，完成一場高效率且專業的成功救援，若是能把這樣的經驗也跟國際間交流分享，不只證明我們也能自主救援，也能幫助到其它地震國家」。

▲花蓮縣長徐榛蔚、Discovery資深總監馬艶華（右二）及四分衛樂團出席首映記者會。

徐榛蔚也特別感謝在地震發生後，第一時間前往災害現場的全國特搜隊們，在短時間內井然有序的完成救災工作；也感謝Discovery對製作這個紀實影片讓全世界都能認識天然災害，在不可防備當中如何做到最好的因應措施，並強化民眾防災知識，才能在下次天災來時做出最快的因應，以及發揮社會團結的力量，看到社會的溫情，若是能把這樣的經驗也跟國際間交流分享，不只證明我們也能自主救援，也能幫助到其它地震國家就是此影片最大的意義。

▲花蓮縣長徐榛蔚與救難英雄花蓮縣消防局特搜隊合影。

Discovery資深總監馬艶華表示，Discovery秉持報導好故事的精神，在關鍵時刻報導給全球觀眾知道，花蓮在第一時間整合好救災資源，並在106小時內完成救災任務，完成一場高效率且專業的救援行動，盼能將此次經驗分享至世界各國，也感謝四分衛提供「Go John」激勵暖心的歌詞，成為此次震災MV主題曲，傳遞花蓮堅韌不拔、重新再站起的團結精神，並請大家準時觀賞12月29日星期六晚間9點於Discovery 頻道播出的「分秒必爭：花蓮震災救援剖析」。

花蓮震災的救援成功引起國際間關注，透過Discovery頻道以國際媒體的角度，希望藉由記錄此次救災並深入採訪受難者、各界救難英雄及各領域專家學者，盼透過此次寶貴的經驗，提供其他地震國家多面向的借鏡，共同提升地震應變能力，也讓臺灣及全亞洲各地的觀眾透過鏡頭，看見台灣傲人的震災應變與救援能力。