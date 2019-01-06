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星星王子打擊樂團　台南公演獲得滿堂彩！

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▲「星星王子打擊樂團」來到台南公演，精彩的表演獲得滿堂彩。（圖／記者林悅翻攝）

▲「星星王子打擊樂團」來到台南公演，精彩的表演獲得滿堂彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一群天生缺少社交與人際溝通能力的「星星王子」，在多人的樂團中合作搭配演出，縱使天生缺少表達情感的能力，在音樂的世界裡隨著音樂律動而自然流露出喜怒哀樂的情緒，公演獲得滿堂彩！

由8位自閉症者所組成的「星星王子打擊樂團」，近20年來經過學習、挫折、懷疑的過程，逐漸的成長蛻變，並改變自己展現自我的音樂潛能。在2015年第一次站上舞台與社會分享他們的學習成果後，開啟了這群星星王子的音樂巡演之路，他們在各地偏鄉演出，與偏鄉的孩子分享音樂的喜悅與自身背後故事的意義。

2019年1月5日星期六晚上7時30分，「星星王子打擊樂團」的旅程來到台南，於耘非凡非凡廳與大家分享音樂的喜悅，現場還特別邀請包含教育局社會局人員及台南大學特教系何美慧教授及特教系志工，前來見證星星王子們的努力與蛻變，並感受來自最真摯情感的音樂表達。

▲「星星王子打擊樂團」來到台南公演，精彩的表演獲得滿堂彩。（圖／記者林悅翻攝）

公演首場在台南售票演出，一開賣就幾乎秒殺，特別要感謝許多的台南愛心企業，特別是工程業界的鄭老闆和家長老師們的大力協助催票贊助！8位團員唯一1位在地台南人李皓承的家族人員，也都是全程參與，永福星星幫（永福國小自閉症巡迴班）的特教老師，也號召大小朋友一起回來幫大哥哥們加油打氣，還有平常都一起活動的星星幫大朋友，主動參與活動志工，協助搬運樂器和接待及交通指引。

李爸爸和媽媽都是該樂團最佳志工，陪伴星星兒長期的學習成長，一路看到李皓承的成長，永福特教老師賴育誠說真的是很感謝很感動！賴育誠老師說一路有好多人的協助，「他終於長大了！」。

南大特教系何美慧教授說李媽媽表示李皓承目前在蓮心園（身障機構）工作，晚上則練習樂器和保齡球等活動，雖領有身障中度手冊，但是工作能力及態度，幾乎不輸給一般人！「這都是長期訓練的成果！」。值得一提的是音樂會中也穿插放映樂團紀錄片，李媽媽也感性地說希望自己可以活得比孩子久，因為星星兒的父母親真的不知道他們百年後，還有誰能夠給他們星星兒長期的照顧，這身為家長的心聲，讓在場的所有觀眾都為之動容！

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關鍵字：星星王子,打擊樂團,台南,公演

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