小小警察+電音三太子踩街遊行　台南白河熱鬧登場

▲台南市警白河分局為提醒民眾注意交通安全、防制被騙及婦幼安全等，特別舉辦小小警察踩街遊行活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大家應該都有看過電影小小兵，一群小小兵在街頭的可愛畫面，2月19日在白河街頭重現，白河分局為提醒民眾注意交通安全、防制被騙及婦幼安全等，特別舉辦小小警察踩街遊行活動。

遊行隊伍除了有大型警用機車開道，並有40名穿著警察制服的小小警察鼓號樂隊，還有轟動武林驚動萬教的電音三太子，大型警察玩偶隨隊宣導及白河區公所防災宣導團發放宣導品及文宣、宣導標語旗幟，參加遊行。

白河分局希望藉由此次活動，提醒民眾應多關心家中長輩，於清晨、天色昏暗視線不佳外出運動時，宜穿著顏色鮮明衣服或配戴反光飾物，騎乘自行車亦應加裝LED閃光燈或反光標誌，加強警示效果，確保自身安全。

提醒詐騙手法層出不窮，謹記防詐三步驟：1聽、2掛、3查證，遇有可疑應立即撥打165反詐騙專線求證，以防受騙上當。另根據家扶基金會近年來的統計，家暴事件中的施虐者多具「缺乏親職知識」、「婚姻失調」、「缺乏支持系統」、「貧困」、「情緒不穩定」等特質，為了預防兒虐事件再度發生，需要靠社會大眾的力量，一同營造孩童友善安全空間。



白河分局長斯儀仙表示，「治安」工作不容停頓，展望未來對於防制毒品、詐欺犯罪等當前重要議題，應持續積極投入各項治安維護工作。此外，高齡化已是全球關注的議題，因為生理、反應與認知功能退化，其反應時間會增加，故面對道路上的危險狀況較難以因應，因此實有必要加強宣導高齡者行的安全及防禦駕駛觀念，養成正確駕駛觀念，保護自身行車安全。

防治兒虐、齊心來守護，當發現孩童疑似遭受危害時，應立即撥打110或是113向警方求助，通報者均受到身分保護，透過主動協助通報，將可避免憾事一再發生，提供民眾良好的治安生活環境。