台南市白河下秀祐發生死亡車禍　2車對撞吳姓駕駛送醫不治

▲台南市白河區下秀祐道路，發生一起死亡車禍，2部車輛發生對撞，其中1名吳姓駕駛人受困變形駕駛座上，救出時無呼吸心跳，經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市白河區下秀祐道路，1月15日上午8時29分許，發生一起死亡車禍，2部車輛發生對撞，其中1名吳姓駕駛人受困變形駕駛座上，台南市消防局據報派員前往搶救，消防人員將吳男救出時，已無呼吸心跳，經送奇美醫院急救，仍傷重不治身亡，全案由檢警調查偵辦中。

台南市消防局於15日上午8時29分許據報，台南市白河區下秀祐道路上發生車禍有人受傷，消防局馬上派員前往搶救，消防人員到場後，發現是2部車發生車禍，其中1部自小客車車頭嚴重毀損，駕駛人被困在變形駕駛座，消防人員以破壞器材進行搶救，將吳姓男子救出，但吳男已無呼吸心跳，消防人員馬上施以急救，並以救護車送奇美醫院急救，惟經醫院搶救，仍回天乏術。

白河分局交通分隊據報派員前往勘查蒐證，據初步調查死者吳男駕自小客車從新營往白河方向行駛，肇事人36歲曾姓男子駕大貨車從白河往新營方向行駛，2部在故事地點發生對撞事故，曾姓駕駛人酒測並無酒駕情事，死者將由醫院抽血檢測，目前肇原因及相關責任由檢警調查偵辦中。