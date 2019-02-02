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四川達州迎台灣廟會　電音三太子PK當地藝術團

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▲電音三太子是台灣廟會一大特色亮點。（圖／翻攝微信公眾號青島石匠文化）

▲電音三太子是台灣廟會一大特色亮點。（圖／翻攝微信公眾號青島石匠文化）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節期間，兩岸文化交流不停歇，位於四川省東部的達州市將於大年初四（8日）起舉辦「磐石之宴台灣美食文化廟會」。主辦單位表示，活動持續12天，除邀請超過50間台灣夜市人氣美食與達州本地特色小吃PK，台灣最具代表性的「電音三太子」也會與達州表演團同場較勁獻藝。

活動以「台灣美食匯通川、磐石草莓呈盛宴」為主軸，本次參與廟會的台灣美食種類繁多，包括蚵仔煎、豆乳雞、大腸包小腸及台灣滷肉飯等，主辦方也特別強調，食材會空運至達州，食品安全無虞。

▲台灣夜市美食蚵仔煎、滷肉飯將原汁原味搬到四川達州舉辦的台灣美食文化廟會。（圖／翻攝微信公眾號青島石匠文化）

▲台灣夜市美食蚵仔煎、滷肉飯將原汁原味搬到四川達州舉辦的台灣美食文化廟會。（圖／翻攝微信公眾號青島石匠文化）

此外，與台灣美食一同跨海到達州過年的還有別具一格的台灣相聲、電音三太子、原住民舞蹈團等，都將在廟會中登場表演，與達州當地藝術團同場獻技。大會還安排熱氣球體驗項目，結合廟會中三大區塊台灣美食、四川美食、台灣伴手禮和社交軟體上朋友圈集氣的活動，只要完成指定任務，便有機會登上熱氣球鳥瞰達州風光。

▲台灣美食文化廟會還將有熱氣球體驗項目，民眾可以透過抽獎獲得乘坐機會。（示意圖／翻攝微信公眾號青島石匠文化）

▲台灣美食文化廟會還將有熱氣球體驗項目，民眾可以透過抽獎獲得乘坐機會。（示意圖／翻攝微信公眾號青島石匠文化）

達州市位於四川省東部，為古代「巴文化」發源地之一，現為「成渝經濟圈」、「川東北城市群」核心城市，被定位為四川省對外開放的「東大門」和省內重點建設的百萬人口區域中心城市。

本次廟會活動由四川達州通川區政府主辦，為增進兩岸視覺及味覺上文化的碰撞，邀請台灣夜市知名美食、民俗文化、創意市集前進四川，從大年初四至元宵節一連舉行12天。
 

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關鍵字：四川,達州,電音三太子,夜市,小吃,文化交流

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