白河警辦小小警察新體驗　教幼童遵守交通

▲台南市警白河分局舉辦小小警察交通體驗活動，就受到好評和回響，1月20日起將再辦3場小小警察交通體驗活動，歡迎親子一起同前往體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局舉辦小小警察交通體驗活動，就受到好評和回響，1月20日將在白河運動公園，1月21日東山分駐所前及1月25日東原老人會館前，分別舉辦3場小小警察交通體驗活動，現場並有配合地方公益活動，希望小朋友能由家長陪同前往體驗。

白河分局希望藉由體驗活動，讓小朋友從小能體現交通安全的重要，從小建立防禦駕駛的觀念，在遊戲中學習，置入兒童的幼小心靈。活動中並提醒參與民眾，容易發生車禍事故的態樣，如未注意車前狀況、超速、酒後駕車、危險駕車、不遵守號誌．．等主要肇事因素，顯示用路人開車時，未能保持專注且路權觀念不足，警方將針對易誘發交通事故之違規行為，加強執法取締，並將最近發生重大車禍事故的路段及狀況說明，避免再發生不幸案件。

白河分局長斯儀仙表示，有鑑於交通事故對民眾生命、身體及財產的影響甚鉅，除持續加強勤務規劃防制交通事故外，並利用轄區各項大小集會或受邀至各校園、團體及公司行號，進行交通安全宣導，強化民眾防禦駕駛及尊重路權的觀念，並輔以交通事故影片、相片及案例，期能提醒汽機車、大型車輛駕駛朋友及用路人確實遵守交通規則，行經路口停看聽，方能有效確保行車安全。