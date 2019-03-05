影／點1份蚵青！要老闆「哇沙米多一點」開盒秒認錯　他攪過更崩潰：沒食慾了

網搜小組／綜合報導

台灣美食相當受歡迎，許多小吃不僅是食材新鮮味美，一旁附上的醬更讓人難忘。一名男網友日前點了一份蚵青，請老闆多給一點哇沙米（芥末醬），回家打開紙餐盒瞬間看傻眼，讓他崩潰直呼「我錯了……我不應該當奧客」。其他人紛紛笑噴「這是ㄘㄨㄚˋ青屎嗎」、「沒胃口了啦哈哈哈」、「這顏色……」

這名男網友在臉書《爆廢公社》表示，他點了一份蚵青（生蚵），「我只是跟老闆說……『老闆！哇沙米可以給我多一點嗎？』」沒想到回家準備要吃、打開盒子時，讓他瞬間整個「我錯了……我不應該當奧客……本來只有盒子角落一撮……」。

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▲老闆……芥末醬不用錢了嗎 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

看看照片，老闆順著原PO的意思加了許多芥末醬，甚至是直接把醬料鋪一層在蚵青上，但因為醬看起來是有勾芡過的，外加顏色的關係，讓原PO也直呼根本就是「搓青屎蚵」。原PO也在留言處貼出攪拌過的蚵青照，崩潰哀號「攪拌之後……我不想浪費食物，可是……我完全沒食慾……」。

▲攪拌完之後的樣子。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他人紛紛留言「這真的不是客家艾草菜包嗎」、「呃……真的瞬間沒胃口」、「好詭異的顏色……哇沙米怎是這種顏色呢」、「這下會讓你吃的很感動」、「他怕給不夠你回家會被揍」、「剛剛滑過去，還以為是綠咖哩」、「原來是芥末醬佐蚵青啊！」

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