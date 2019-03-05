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台中海口人婚宴！「1人1瓣烏魚子」霸氣上桌　發整條金莎：是喜糖沒錯

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲居然是沒切片的烏魚子，真的超霸氣啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

南部喜宴菜色常讓人驚艷，高檔且精緻的菜餚充滿驚喜，還有整桶家庭號冰淇淋直接當飯後甜點。一名女網友日前到台中參加婚宴，看到其中一道菜，忍不住直呼霸氣「第一次看到」。照片讓其他人也看傻「別人的喜酒都不會讓人失望」、「不愧是海口人的喜酒」、「這個也太狂」、「每位賓客都高血壓了」。

「今天的霸氣婚禮第一次看到（一人一瓣烏魚子）」，這名女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見桌上擺著長型的白瓷盤，一邊分別放著整排的蘋果片、白蘿蔔片，上面疊著許多整片的烏魚子，數一數共10份。原PO夾了一片到盤子上，長度竟然佔滿賓客裝菜的小盤子，感覺相當有分量。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲眼尖網友發現，賓客拿的喜糖是整條金莎。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人紛紛留言「也太爽了，直接拿起來啃哦」、「這是大還丹嗎」、「快跟盤子差不多大了，不算小了吧」、「叫他們魚子醬可以端出來了」、「太有口福了」、「這應該是一人包一份回家自己切吧！太豪氣」、「這個……那麼大手筆啊」、「好猛喔，我會很開心」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲整塊啃也太幸福了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

也有網友分享自己參加豪華婚宴的經驗「我曾經參加過一人一隻大蝦、一人一隻鮑魚、然後現榨柳橙、一桌一個服務生，還在義大，包了交通不收禮金」、「我還有吃過整尾黑鮪魚現切無限量供應的生魚片」。

還有人發現亮點「我只看到2條金莎，不要跟我說那2條是喜糖」，原PO的回應也讓網友超羨慕「對喔！一人一條」。一名網友則留言透露，「這場主人家是從事漁業工作，本身也是做烏魚子的大宗，希望大家賓主盡歡而已，所以招待大家吃自家海鮮，沒有其他的意思，感謝大家的關心指教。」

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台中海口人婚宴！「1人1瓣烏魚子」霸氣上桌　發整條金莎當喜糖

關鍵字：婚宴,喜宴,結婚,烏魚子,宴客,爆廢公社

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