台灣燈會試營運　台鐵運輸乘客近1萬5千人次

▲屏東縣長潘孟安（左）和台鐵局長張政源達成燈會期間「站不留人及輸運到底」共識。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

配合2019台灣燈會在屏東，台鐵局張政源局長選在燈會開燈前一天至屏東站、潮州站、林邊站視察疏運情形，以及鐵、公路接駁狀況，並拜會縣長潘孟安，雙方達成「站不留人及輸運到底」共識。

臺鐵局配合台灣燈會在屏東進行EMU500型電聯車車廂內服務設施優化，共計15編組60輛列車；車廂彩繪結合以歲時節慶為主題，光、熱、美、力為主軸，展現屏東地區在地元素族群特色及文化內涵。

目前每天行駛24列次，車廂在雲林、嘉義縣市、臺南、高雄及屏東縣各鄉鎮市車站行駛，大力宣導2019台灣燈會在屏東相關訊息。

▲台鐵各區間車彩繪2019台灣燈會在屏東字樣▼

臺鐵局表示。燈會期間加開列車輸運，前往大鵬灣主燈區民眾可搭乘臺鐵各級列車至潮州站及林邊站下車，搭乘免費公路客運接駁車至燈會現場，自15日開始試營運，試營運3天民眾免費搭乘客運接駁車，共開行505班次，搭車人數達1萬4千321人。



臺鐵局呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往燈會現場賞燈。高鐵旅客除可在高鐵左營站下車轉乘快捷巴士外，亦可在臺鐵新左營站搭乘臺鐵列車至潮州站轉乘免費客運接駁車，臺東枋寮南迴線旅客，可搭乘臺鐵列車至林邊站搭乘免費公路客運接駁。



臺鐵局並提醒旅客多使用電子票證或購買去回票賞燈。高雄運務段潮州站及林邊站成立「營運管制中心」，由運務段主管統一指揮燈會疏運工作，並與縣政府建立通報聯繫管道，達到「站不留人及輸運到底」目標。

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