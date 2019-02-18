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帶妻小到大鵬灣賞燈會　包包不見！暖警載他回去找

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▲帶妻小到大鵬灣欣賞台灣燈會　遺失放有自小客車鑰匙包包。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄市小港區黃姓市民感激警方協助找回黑色背包。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市小港區黃姓市民帶著妻小欣賞台灣燈會，卻遺失黑色背包，由於背包內有自小客車鑰匙，相當著急，求助值勤的屏東縣東港警分局興龍派出所警員鄭聖耀、王渝婷，兩員評估燈會結束時間，已沒有接駁車輛可前往會場，遂直接載他前往大鵬灣燈會尋找，找到包包，讓他相當感激。

「2019台灣燈會在屏東」主燈明19日開幕，15日起試營運了，吸引許多旅客來欣賞。

東港警分局興龍派出所警員鄭聖耀、王渝婷二人，於6日執行巡邏勤務，在燈會P3接駁停車場接獲黃姓市民請求協助，表示其於燈會展場遺失黑色後背包，內有重要鑰匙，沒有鑰匙即無法開車返家，就直接載他到大鵬灣燈會現場尋找。

抵達大鵬灣燈會會場後，兩員陪同他在各燈區找尋，最後在他逛展期間中途停留的休息區域找到遺失的後背包，讓焦急的他相當感激，對警方的協助一再致謝。

東港警分局長劉清俊表示，2019台灣燈會主燈區設在大鵬灣風景區，小鎮燈區設於東港鎮光復路，主燈於19日幕，展至3月3日；平日14：00開園、假日10：00開園，每日閉燈時間22：30（主燈秀結束），23：00遊客接駁完成。

相關交通問題，可上「2019台灣燈會」官方網站查詢或下載「燈會好交通」APP，另各停車場均有員警值勤，呼籲民眾前來賞燈時請注意交通安全，遵守員警及服務人員的指揮。

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關鍵字：台灣燈會,大鵬灣,主燈,遺失,警察

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