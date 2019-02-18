奧客爽吃350元牛肉大餐再加點210元外送　老闆面前開車落跑

記者黃翊婷／綜合報導

屏東盧姓男子2017年8月在當地一間牛肉麵店點了1碗白飯、3份小菜和1碗湯，卻在吃完之後藉口要到附近的養生館，於是再加點210元的外送餐點，接著就拍拍屁股離去。等到老闆依約前往送餐才知受騙，還被白吃了一頓霸王餐，氣得提告詐欺。

▲盧男在牛肉麵店點了白飯、湯以及3份小菜。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

牛肉麵店老闆指控，盧男2017年8月1日下午5點25分來到店裡消費，一坐下就點了蔥爆牛肉、炒牛雜、半筋半肉3份小菜，還有牛雜湯、白飯各1碗，總共350元，接著吃完之後又加點210元的餐點，要求送到「XX養生館」，到時會連同在店裡吃的費用一起支付，講完就悠哉地開著自己的車離開。

老闆選擇相信客人給個方便，沒想到餐點做好之後送過去，卻被養生館員工告知盧男並不在場，而且早就不知道跑到哪裡去了，這才驚覺上當，雖然損失金額一共才560元，但還是決定提告詐欺給對方一個教訓。

▲盧男吃完霸王餐還悠哉地開車離去。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

盧男落網時坦承，當下明明知道自己沒有錢，還是進入店裡大吃一頓，之所以額外再加點外送，只不過是想找個藉口落跑而已。

屏東地院法官認為，盧男先前因為竊盜案被判刑有期徒刑4個月，如今卻在服刑完畢5年內再度觸法，屬於累犯，依法應該加重刑期，只是考量到他平時靠水電工維生，還有一名未成年子女需扶養，衡量犯罪動機、手段、詐得財物價值等因素，最後僅判處拘役15日，可易科罰金1萬5000元，同時還得付清白吃白喝的款項。