台灣燈會禮賓親善大使　有信心行銷屏東美好

▲屏東大學60位學生，將擔任台灣燈會期間禮賓親善大使。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會在屏東！國立屏東大學出動60位學生擔任大鵬灣主燈區的貴賓接待及開、閉幕典禮頒獎的60名接待人員，藉由參與這次燈會活動，展現該校積極與地方連結的辦學精神，並行銷屏東的美好。

國立屏東大學禮賓親善大使受縣府委託後，去年底即展開招募作業，經過兩階段履歷經驗篩選及面試考核，由報名的127名同學篩選中60位同學，分別來自應用英語系、應用日語系、英語學系、教育心理與輔導學系、幼兒教育學系、特殊教育學系、中文系、財務金融系、企業管理系、文化創意產業學系、視覺藝術學系等多系學生組成，多半具有英、日語專長，能夠接待國際貴賓。

▲禮賓親善大使在台灣燈區服務▼

再經增進團隊合作、基本儀態與應對，以及認識屏東，學習禮賓親善大使的職責、妝髮儀容、基本禮儀、接待技巧等三梯次的培訓，了解對屏東縣各鄉鎮的特色文化，也能向遠道前來的貴賓介紹屏東縣的特色。

而親善大使的服裝則由屏東科技大學王韻教授所設計，服裝以藍白色系為主，與這次燈會主視覺「莫比烏斯環」設計相互呼應，展現了學生優雅氣質與莊重的態度。

應用二邵子昕、心輔三邱于婷、幼教系碩二生徐婉娟等同學均表示，有信心未來可能會接待各縣市長、立委，其他政府官員及總統等，甚至還有一些國外貴賓，同學們會用熱情的服務態度，向貴賓介紹這次燈區的特色，及屏東縣的美食與特色景點。



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