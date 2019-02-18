直擊／海膽滿到溢出來、3cm厚生魚片！台灣燈會「必朝聖美食」不輸日本築地市場

▲現做海膽蓋飯。（影音／記者曹悅華攝）

▲CP值超高！屏東東港華僑市場內「漁郎」海膽蓋飯海膽滿到溢出來。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／屏東報導、攝影

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台灣燈會19日正式點燈，今（108）年首度移師屏東舉辦，若民眾想在熱情的南台灣多加停留又不知道要吃甚麼，交通部觀光局推薦「東港華僑市場」，裡面的海鮮不輸日本築地市場，入口即化的生魚片一上桌就先征服饕客的味蕾，幸運的話還能品嚐到「隱藏版驚喜」－滿滿的海膽搭配Q彈的米飯，彷彿自己就徜徉愛海裡，幸福指數爆表！

▲華僑市場內分為鮮魚區、生熟食區、漁特產區及美食攤四區。（圖／記者曹悅華攝）

位在屏東東港渡船頭邊、佔地1500坪的華僑市場，分為鮮魚區、生熟食區、漁特產區及美食攤四區，現場提供各種現撈海鮮魚貨，不僅新鮮，價格還很實在，是小資族大嗑海鮮的首選。

▲「王匠」以入口即化的生魚片及鮮甜綿密甜蝦著名。（圖／記者曹悅華攝）

一走進華僑市場，映入眼簾的就是生魚片料理店，「王匠」以CP值高的生魚片組合著稱，每道料理都有媽媽的味道，料理手法看似簡單，吃起來卻讓人驚艷，尤其是它的芥末扮演著畫龍點睛的角色，搭配著生魚片一起吃，有提味的效果，該店的甜蝦同樣不能錯過，綿密又鮮甜的口感，會讓人想要一隻接著一隻。

▲「王匠」店內料理看似樸實，吃起來卻不簡單。（圖／記者曹悅華攝）

「漁郎」同是遊客不能錯過選擇，老闆曾信宏一開始並不是料理科班，為了圓開壽司店夢想，七年前選擇跳入日式料理的懷抱，從學徒做起，憑藉著一股堅持，開店四年就成為市場內超夯店家之一。

▲幸運的話，可以吃到「漁郎」老闆特製海膽蓋飯。（圖／記者曹悅華攝）

「你最不喜歡吃甚麼？」這是在漁郎內最常聽到的一句話，原來曾信宏為了讓來訪的客人心服口服，最喜歡從遊客討厭的食材下手，此外，給起食材也絲毫不手軟，三公分厚的黃鰭鮪、白旗魚、鮭魚應有盡有，幸運的話還可以嚐到老闆特製的隱藏版料理－海膽蓋飯，一碗端上來幾乎看不到白飯身影，大口大口挖著吃，超鮮、超甜、超級幸福。

▲「漁郎」3公分厚生魚片咬下去超滿足。（圖／記者曹悅華攝）

此外為了迎接台灣燈會到來，華僑市場內不少店家都有推出燈會特色料理，以漁郎來說，就推出「鮪魚豬豬」、「鮭魚豬豬」、「星鰻豬豬」的三豬小珠慶元宵料理，若想要知道更多好吃的美食，可上2019台灣燈會官網查詢。

2019台灣燈會主燈區設在大鵬灣風景區，小鎮燈區設於東港鎮光復路，還有屏東市燈區，試營運從15日至18日4天、正式展期19月日至3月3共13天，平日下午14：00開園、假日10：00開園，每日閉燈時間22：30（主燈秀結束），23：00遊客接駁完成。