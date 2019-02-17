台灣燈會試營運！主燈2/19正式點亮　搭車、開車「交通懶人包」

▲國內外藝術家展創意，台灣燈會2/15起試營運。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者賴文萱／台北報導

「2019台灣燈會在屏東」自2月15日至18日開始試營運，正式展期2月19日當天，今年的主燈，高16公尺的「巨鮪來富」也會正式點亮。《ETtoday新聞雲》整理出燈會相關交通疏運及接駁方式，出遊前看仔細，避免大塞路上，影響賞燈行程。

▲2019台灣燈會主燈巨鮪來富。（圖／記者陳崑福翻攝）

「2019台灣燈會」周邊聯外道路系統以國道3號、台17線為主，鄰近主要交通場站包含台鐵潮州站及林邊站，目前已規劃於燈區周邊提供11處停車場供賞燈遊客停放（共計可設置1萬4千餘格小客車停車位、4千餘格機車停車位及6百格大客車停車位），並規劃18條各式接駁車路線接送賞燈遊客進出燈區。

▲「搭高鐵」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網）

▼「搭台鐵」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網）

1.主要接駁轉運規劃

大鵬灣燈區規劃東、西、南轉等3處轉運站，分別接駁18條路線

「東轉運站」：主要接駁鄰近停車場及往來東港小鎮燈區之燈區接駁車

「西轉運站」：主要接駁貴賓、工作人員、志工、縣府專車、遊覽車及計程車等接駁運具進出燈區，與往來西轉運站與南轉運站間接駁車

「南轉運站」：主要接駁台鐵潮州站、林邊站及高雄捷運高雄國際機場站等交通場站、鄉親專車及往來西轉運站與南轉運站間接駁車

*大鵬灣燈區平假日皆開放至晚間10點半，但因燈區周邊腹地不足開闢大型停車場，目前的停車場皆非步行可及，因此必須利用接駁車入園。屏東縣政府規劃每晚8點後即停止往燈區接駁，停車場也只出不進，而回程接駁服務則會提供至晚間11點，提醒民眾注意臺鐵、高鐵末班車時間。

另考量燈區內為行人徒步區，3大轉運站距離較遠，縣府也增開往返轉運站間的「博愛接駁車」，體貼民眾舒適回到搭車來的轉運站，縣府並同時呼籲禮讓年長者優先使用。

▲「搭客運」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網）

2.臨時客運接駁服務

觀光局已商請客運業者於燈會期間闢駛高鐵左營站至大鵬灣燈區臨時路線，且協調周邊公路客運路線視燈會期間實際需求增開加班車疏運，同時協調計程車業者及屏東縣政府於燈會西轉運站設置計程車下客區與招呼站，以利紓解燈會期間大量賞燈人潮

▲▼「自行開車」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

3.聯外交通管制

高公局為配合屏東縣政府辦理，於108年2月15日至3月3日每日14-23時，封閉國3南州交流道以南之主線車道及南州、林邊交流道南向入口匝道，同時於林邊交流道以南設置接駁車專用道。

自行開車前往台灣燈會之民眾，因大鵬灣燈區周邊停車位數量極為有限，建議民眾可利用台17線，使用東港大橋、近德大橋設置之大型停車場轉乘接駁車；若仍欲行駛國道，國3南州、崁頂交流道亦設有大型停車場，並備有班次密集之接駁車，建議民眾多加利用，避免由國3大鵬灣端駛入，陷入停車位難尋之窘境。