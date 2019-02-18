台灣燈會30年！破天荒公開29年主燈模型　林佳龍力讚「魚取代豬」

▲今年台灣燈會首突破十二生肖限制，以黑鮪魚取代豬，受到交通部長林佳龍力讚。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／屏東報導

今（108）年是台灣燈會30年，屏東大鵬灣特別規劃「台灣燈會30週年特展」完整呈現29年來主燈模型，交通部長林佳龍今（18）在參觀後力讚今天首突破生肖限制，破天荒讓魚取代豬作為主燈，提到這種設計讓每一個辦燈會的城市都可以有自己的主題，且可以留下永遠的建設。

觀光局表示，台灣燈會每年都會在記者會時以主燈模型公開亮相當年主燈造型，活動後主燈模型及小提燈則經由交通部觀光局典藏在所屬的旅遊服務中心內，今年在大鵬灣規劃「台灣燈會30週年特展」完整呈現歷年來的主燈。

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▲「台灣燈會30週年特展」展示了過去29年主燈模型。（圖／記者曹悅華攝）

在參觀完展覽後，林佳龍表示，台灣燈會精彩可期，今年是30年，也見證台灣燈會走過的歷史，特別提到縣長潘孟安非常投入這次燈會，要把屏東最好的呈現給台灣和全世界。

至於今年的主燈，林佳龍認為到了30年就不是12生肖，是創新突破的表現，用巨鮪來富呈現在地特色，這種方法讓每一個辦燈會的城市都可以有自己的主題，而且可以留下永遠的建設。

▲林佳龍說今年燈會突破很多紀錄。（圖／記者曹悅華攝）

另外林佳龍也提到，今年特色除了不是用12生肖，可以說海陸空都出動，在大鵬灣這麼美景辦燈會，挑戰很大，但很多創新突破，除了從陸地看，也可從海洋，甚至晚上點燈也可以有空中表演，這些突破代表城市的治理與創新，並提到觀光局還有所屬的單位這次配合屏東縣政府非常多的預算投入，除了中華電信主燈贊助，經費也是破紀錄，另在接駁、整地、停車場興建等等，很高興屏東縣政府展現執行力。

「台灣燈會30年週年特展」配合2月19日至3月3日燈會期間於上午10點至晚上10點30分開放參觀；另外再特別延長從3月4日至4月30日於上午9點30分至下午5點開放參觀。今年交通部觀光局規劃的「台灣燈會30週年特展」，地點就位於這次台灣燈會「親子歡樂燈區（P.P.Party）」旁的大鵬灣遊客中心區域，除首度公開典藏29座獨一無二的歷年主燈模型，以及歷屆小提燈外，還特別祭出小豬回娘家兌換神秘禮活動，燈會期間遊客只要提12或24年前的台灣燈會小豬燈籠至展場服務台，即可兌換交通部觀光局準備的神秘禮物一份。此外，特展以燈會小學堂概念，結合燈會知識問答或捐贈3張發票方式，讓遊客取得本次燈會另外客製化限量之未上色的小提燈，並提供現場DIY彩繪小提燈的親子歡樂體驗。