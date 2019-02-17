試營運2天20萬人擠爆大鵬灣！台灣燈會「達人級交通組合」選它速達陣

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會將於今（108）年2月19日至3月3日在屏東舉辦，目前正在試營運中，才兩天時間就有20萬人湧入大鵬灣，搶先曝光的黑鮪魚造型主燈，首度突破生肖限制，預計吸引800萬至1,000萬人次遊客參觀。《ETtoday新聞雲》記者整理出燈會「交通懶人包」，原來官方最推薦搭雙鐵轉免費接駁車，你準備好要朝聖了嗎？

▲「搭高鐵」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網，點我放更大）

▲「搭台鐵」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網，點我放更大）

一、搭雙鐵

所有交通來看，最推薦的方式是「雙鐵」，建議民眾搭到高鐵左營站轉台鐵搭到潮州站，中北部、高雄民眾也搭到潮州站，台東、恆春民眾搭至林邊站，都有免費的接駁車可以搭乘到燈區。

▲「搭客運」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網，點我放更大）

二、搭客運來

若要從高鐵左營站快速直達，可搭乘客運9189、9127A以及縣府特別爭取增開的燈會快線0969，搭配燈會快線套票不但享有高鐵來回票75折優惠，還可繼續玩到墾丁。若是想先去東港小鎮燈區賞燈，可從高雄車站搭乘9117及9127，逛完再繼續前往大鵬灣或墾丁。

▲「搭遊覽車來」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

三、搭遊覽車來

此方案推薦給揪團民眾，包遊覽車直接到大鵬灣燈區西轉運站，先至西轉運站遊客下客區下客後，再將遊覽車停放至P1停車場，不過要提醒遊客，回程記得要先集合，到齊後再聯絡遊覽車，才不會讓上車處打結。

四、騎車前往

乘機車的旅客停放在P7及P8停車場（舊東港火車站及大順路底）。

▲「自行開車」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

五、自行開車

自行開車前往台灣燈會之民眾，因大鵬灣燈區周邊停車位數量極為有限，建議民眾可利用台17線，使用東港大橋、近德大橋設置之大型停車場轉乘接駁車；若仍欲行駛國道，國3南州、崁頂交流道亦設有大型停車場，並備有班次密集之接駁車，建議民眾多加利用，避免由國3大鵬灣端駛入，陷入停車位難尋之窘境。

▲「自行開車」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

國道封閉管制路段為國道3號南州交流道以南的南下車道，管制時間自108年2月15日到108年3月3日每日14:00~23:00；平面道路則為環灣道路西起沿海路口，東至大鵬灣休息站前圓環間路段，管制時間自108年2月15日起至108年3月3日開園前1小時至當日24時，管制路段僅供接駁車、遊覽車及持有通行證車輛通行，請民眾依照替代道路指示行駛。

▲「自行開車」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

2019台灣燈會主燈區設在大鵬灣風景區，小鎮燈區設於東港鎮光復路，試營運從15日至18日4天、正式展期19月日至3月3共13天，平日下午14：00開園、假日10：00開園，每日閉燈時間22：30（主燈秀結束），23：00遊客接駁完成。