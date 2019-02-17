　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

試營運2天20萬人擠爆大鵬灣！台灣燈會「達人級交通組合」選它速達陣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會將於今（108）年2月19日至3月3日在屏東舉辦，目前正在試營運中，才兩天時間就有20萬人湧入大鵬灣，搶先曝光的黑鮪魚造型主燈，首度突破生肖限制，預計吸引800萬至1,000萬人次遊客參觀。《ETtoday新聞雲》記者整理出燈會「交通懶人包」，原來官方最推薦搭雙鐵轉免費接駁車，你準備好要朝聖了嗎？

▲▼台灣燈會交通接駁疏運路線。（圖／2019台灣燈會官網）

▲「搭高鐵」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網，點我放更大

▲▼台灣燈會交通接駁疏運路線。（圖／2019台灣燈會官網）

▲「搭台鐵」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網，點我放更大

一、搭雙鐵

所有交通來看，最推薦的方式是「雙鐵」，建議民眾搭到高鐵左營站轉台鐵搭到潮州站，中北部、高雄民眾也搭到潮州站，台東、恆春民眾搭至林邊站，都有免費的接駁車可以搭乘到燈區。

▲▼台灣燈會交通接駁疏運路線。（圖／2019台灣燈會官網）

▲「搭客運」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網，點我放更大

二、搭客運來

若要從高鐵左營站快速直達，可搭乘客運9189、9127A以及縣府特別爭取增開的燈會快線0969，搭配燈會快線套票不但享有高鐵來回票75折優惠，還可繼續玩到墾丁。若是想先去東港小鎮燈區賞燈，可從高雄車站搭乘9117及9127，逛完再繼續前往大鵬灣或墾丁。

▲▼台灣燈會交通。（圖／2019台灣燈會官網）

▲「搭遊覽車來」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

三、搭遊覽車來

此方案推薦給揪團民眾，包遊覽車直接到大鵬灣燈區西轉運站，先至西轉運站遊客下客區下客後，再將遊覽車停放至P1停車場，不過要提醒遊客，回程記得要先集合，到齊後再聯絡遊覽車，才不會讓上車處打結。

四、騎車前往

乘機車的旅客停放在P7及P8停車場（舊東港火車站及大順路底）。▲▼台灣燈會交通接駁疏運路線。（圖／2019台灣燈會官網）

▲「自行開車」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

五、自行開車

自行開車前往台灣燈會之民眾，因大鵬灣燈區周邊停車位數量極為有限，建議民眾可利用台17線，使用東港大橋、近德大橋設置之大型停車場轉乘接駁車；若仍欲行駛國道，國3南州、崁頂交流道亦設有大型停車場，並備有班次密集之接駁車，建議民眾多加利用，避免由國3大鵬灣端駛入，陷入停車位難尋之窘境。

▲▼台灣燈會交通接駁疏運路線。（圖／2019台灣燈會官網）

▲「自行開車」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

國道封閉管制路段為國道3號南州交流道以南的南下車道，管制時間自108年2月15日到108年3月3日每日14:00~23:00；平面道路則為環灣道路西起沿海路口，東至大鵬灣休息站前圓環間路段，管制時間自108年2月15日起至108年3月3日開園前1小時至當日24時，管制路段僅供接駁車、遊覽車及持有通行證車輛通行，請民眾依照替代道路指示行駛。

 ▲▼台灣燈會交通接駁疏運路線。（圖／2019台灣燈會官網）

▲「自行開車」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

2019台灣燈會主燈區設在大鵬灣風景區，小鎮燈區設於東港鎮光復路，試營運從15日至18日4天、正式展期19月日至3月3共13天，平日下午14：00開園、假日10：00開園，每日閉燈時間22：30（主燈秀結束），23：00遊客接駁完成。

ET快訊
即／嘉義市議員廖天隆燒炭身亡！研究室自殺走上絕路
即／北市木柵路一段民宅起火　1民眾受困燒成焦屍
子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯萬人笑慘了

關鍵字：2019台灣燈會,屏東燈會,屏東旅遊,南臺灣旅遊,大鵬灣,交通懶人包

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／走鐵軌遭輾斃！斗六婦捲車底「拖數十公尺腦漿四濺」慘死　影響2千旅客

快訊／2月第3起！區間車斗六=斗南間發生死傷事故　1人遭撞身亡　

精選台鐵「暖爆事蹟」網噴淚！　蹲地幫修夾腳拖、徒手翻垃圾找手鍊

罷工中自行改票竟收200美！消保處喊話從寬賠　華航：可憑單據申請

影／東北季風挾雨襲北！「連濕7天」低溫探15℃　僅這2天短暫回暖

承諾2/21全面復航竟跳票？旅客爆「飛雪梨照取消」　華航回應了

高鐵大嗑麻糬「花生粉灑滿地」拍拍屁股走人　1.7萬網友怒：舔乾淨

華航2/21全面復航前「34取消航班」一次看　每人最高領250美元賠償

影／華航機師罷工7天全復工！工會「1032字信」：過勞絕非無力撼動宿命

「淡季不淡」！觀光局最快月底推春遊補助　擬擴大40歲以下受惠

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

餵奶整女兒！奶爸遭「臭酸奶」逆襲　網友笑翻：來自前世女友的復仇！

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

試營運2天20萬人擠爆大鵬灣！台灣燈會「達人級交通組合」選它速達陣

一周天氣出爐！周一二華南雲雨區攪局「回暖有雨」　元宵節北東防大雨

老父親凌晨摸黑出房門！她失眠「一看監視器」爆哭：你是不是又想弟弟了

228四天連假國道疏運懶人包　每日0-5時免收費、收假日延長到10時

快訊／18:22突然一震！台南規模4.0地震　雲嘉南高都有感搖晃

元宵節猜燈謎！雙寶爸自製「復刻版提燈」　網一看嗨翻認證：這才是童年！

36鋼管車遊街　辣妹站車頂「扭腰熱舞」轟動東石鄉

又驗出3例非洲豬瘟肉品！全來自大陸肉乾、豬頭粽　累計達25例

包包被偷翻！她懵看「鬼祟阿伯空手逃」…下秒懂了　曝真相：包裡有這個

陳吉仲揭農業、政治的複雜...　喊話每星期要推「有感政策」

再低點就走光！蒂芬妮低胸禮服太危險　深V春光全露

快訊／嘉義市議員廖天隆燒炭身亡！研究室自殺走上絕路

高齡疲憊加上坡重踩油門　賓士車暴衝騎上捷運站

大導卡麥隆真情告白《艾莉塔》鐵肺網紅飆唱《一個巨星》分貝驚人

試營運2天20萬人擠爆大鵬灣！台灣燈會「達人級交通組合」選它速達陣

快訊／北市木柵路一段民宅起火　1民眾受困燒成焦屍

12星座男不回家的理由？牡羊擺脫枯燥找刺激、獅子不願失意被發現

「寒冬中的暖流」七旬翁沒錢搭車深夜徒步返家　暖心員警助返家

瘋手遊電玩是一種病！　「網路遊戲障礙症」8症狀他中了？

台東元宵節　警方呼籲宮廟勿邀未成年參加

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

生活熱門新聞

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我..

5歲妹921獨活：爸救我的！親..

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟..

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

研所考差上淡江　交往6年女友劈..

處罰禁卡通！兒爽看親子台　一句..

7黑衣男麥當勞陪姪女玩　一句話..

老公載女兒上學2小時才回家　她..

老婆PO蘋果對比照「她出現的前..

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票..

知名鴨莊店虐身障女工！老闆回應..

老公「10萬千鈔雨」發紅包妻爽..

即／大雨襲北北基！15℃再冷一..

搭北捷賞文！台大教授「25字新..

更多熱門

相關新聞

台灣燈會開始試營運！交通懶人包

「2019台灣燈會在屏東」自2月15日至18日開始試營運，正式展期2月19日當天，今年的主燈，高16公尺的「巨鮪來富」也會正式點亮。《ETtoday新聞雲》整理出燈會相關交通疏運及接駁方式，出遊前看仔細，避免大塞路上，影響賞燈行程。

台灣燈會接駁車　晚間8時後不發車

遊台灣燈會記得別亂停車　恐被拖吊　

屏東八處打卡景點讓你拍好拍滿

2019台灣燈會　5交通懶人包下載

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

甜笑妹半球照外流！爸點開大驚：是我女兒

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

飛機上偶遇楊冪！素顏真面目曝光

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟公曝真相

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

網瘋傳：雞排妹「親密片遭惡男流出」

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

苦等軍人男友退伍2年！德女模爆哭

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面