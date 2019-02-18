2月底擬推春遊補助！林佳龍透露「實施縣市」：通通有獎就會稀釋

▲觀光局春節旅遊補助最快2月底公布。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／屏東報導

觀光局擬在今（108）2月底、3月初推春遊補助，預計40歲以下、60歲以上都會受惠，不過詳細方案還是未知數。對此，交通部長林佳龍今（18）下午出席「台灣燈會30週年特展」揭幕證實，新方案最近就會出來，且透露將不會一次補助所有縣市，原因是「通通有獎（人潮）就會被稀釋」，希望之後的補助能讓國旅人潮隨著季節變換帶動。

觀光局長周永暉1月時曾透露會繼續推出春節旅遊補助，「讓淡季不淡」，15日周也證實此事，最快2月底或3月初具體方案會出爐，主要針對40歲以下年輕人自由行，及60歲以上樂齡族以團體旅遊，據了解，這次補助也會希望結合台灣好行、台灣觀光巴士、台鐵和高鐵等優惠，原則上希望是用來推廣小鎮旅遊。

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▲林佳龍今透露實施縣市不再是一次全台。（圖／記者曹悅華攝）

對此，林佳龍今下午被問及時說明，觀光局去（107）年底開始推動暖冬方案跟擴大暖冬方案，效果很好，投入將近20億，卻帶來115億效應，尤其在高屏、宜花東地區，住宿率增加2至3成，「很多人說是不是韓流來了，不是，是暖冬來了」，才讓我們看到旅館住宿率，還有很多景點帶來龐大人潮，也就是錢潮。

林佳龍補充，反映這麼好，今年也特別再推出春遊方案，因為一年大概有2個主要淡季，上半年就是4至6月，所以把過去暖冬計劃檢討後持續常態化推出，如果是旺季，觀光旅遊就很興盛，不需要錦上添花，但是雪中送炭就是政府應該做的。

針對補助方案跟推出時間，林佳龍透露，春遊補助方案最近就會出來，會延續之前好的部分，然後聽取地方政府意見，至於是不是每個縣市，他則回應「通通有獎（人潮）就會被稀釋」，會進一步詢問地方哪個季節想拼觀光，讓台灣的國旅人潮是隨著季節變換帶動，落實「淡季不淡」，藉此帶動觀光商機，另外他也承諾補助的申請跟報帳會簡化程序，以縮短經費申請跟撥款的速度。