違停買檳榔不給超車還持假槍恐嚇　男告狀：是他攔我的車

▲鄭姓男子開著黑車違停佔路買檳榔，不給後方白車超車，還持假槍恐嚇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子開著黑色轎車，佔據道路違停買檳榔，後方白色轎車駕駛直接要超車，此舉引起男子不滿，2車在街道上互不相讓，後來雙方下車，男子持假槍比劃恐嚇，白車車主立即報案，警方趕到時，男子還理直氣壯說「是他先攔我車恐嚇我」，事後互控恐嚇，訊後將2人分別依恐嚇及強制罪嫌送辦。

17日下午4時許，鄭姓男子（25歲，妨害公務前科）駕駛一部黑色轎車，在新北市三重區自強路五段一處檳榔攤，佔據道路違停買檳榔，後方另一部白色轎車呂姓男子（30歲）直接要超車，此舉卻引發鄭男不滿，不願讓道超車。

▼鄭姓男子開著黑車違停佔路買檳榔，不給後方白車超車，還持假槍恐嚇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2車在街上追逐，行經仁義街200號時，2人下車理論，發生爭執，鄭男從車上拿出預藏的假槍比劃恐嚇，呂男嚇到趕緊報警；警方獲報到場時，鄭男還大言不慚地說「是他攔我的車，還恐嚇我耶」，隨後在鄭男車上尋獲一把空氣槍。

警方表示，鄭男持有空氣手槍依社會秩序維護法裁罰，並依恐嚇罪移送；另鄭男對呂男提吿恐嚇及強制罪，警方亦將呂男依恐嚇及強制罪現行犯移送新北地檢署偵辦。