擔心公司法拍沒工作　女經理阻搶標放話「槍林彈雨避免不了」

▲九華山莊負責人因積欠稅金，導致其名下九華山莊遭法務部執行署拍賣，而山莊內的周姓經理，在未經九華山莊的同意下，私自發line給對方進行阻止。（圖／新竹執行分署提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一家度假山莊因為積欠稅金遭到法院強制拍賣，只是山莊內的經理卻因為擔心將來沒工作，而對前往了解的買家代表加阻止，經理利用line發出數則恐嚇簡訊給對方，而買家代表也因此對經理提告。新竹地院法官認周姓經理犯行明確，因此依恐嚇危安罪判拘20日。

判決指出，九華山莊負責人因積欠稅金，導致其名下九華山莊遭法務部執行署拍賣，得知訊息的北台灣牛樟園公司則派出劉姓法務人員前往九華山接洽，了解實際經營狀況。

只是，九華山莊內的周姓經理，為了避免山莊遭拍賣、未來工作不保，在未經九華山莊的同意下，私自向劉男表達希望北台灣牛樟園公司能退讓，不要進場搶標，周女發line給對方，「套用XXX縣長曾跟臺中某黑道大哥說的話～你有錢就去別的地方發財」、「九華你即使吃的下，你也吞不下…，一場槍林彈雨恐怕是避免不了…」。

周經理再傳「…九華～我篤定他不可能易主！依大老闆的個性，即使我方力守不住，他也寧為玉碎不為瓦全！更何況，已有金主要強力介入此案，狠撈一筆，又怎麼會有力守不住的情形？金主巴不得貴方進場拍定。套用○○○縣長曾跟臺中某黑道大哥說的話～你有錢就去別的地方發財，幹麻要跟老徐過不去？九華你即使吃的下，你也吞不下，台中黑道最後未強行進場，否則，一場槍林彈雨恐怕是避免不了…」等文字給劉男，要求他轉告牛樟園公司的黃姓負責人，黃因而心生恐懼，報警處理。

周經理向法官表示，「那只是我講述別人的事情跟劉男聊天的話而已，不是基於恐嚇的意思，我也沒有叫劉男轉告對方」，周女主張，如果一般人有心生畏懼，應該會趕快收手，且劉男並未降價賣債權及報警，可見劉男當時根本沒有心生恐懼。

法官調查發現，周姓經理始終均知悉劉男是代表洽談九華山莊標案債權買賣事宜之人，應會回報北台灣牛樟園公司的負責人，相關訊息也會藉由劉傳達回北台灣牛樟園公司，認定周的辯詞是卸責之詞，不足採信。

法官認，周傳送訊息「套用XXX縣長曾跟臺中某黑道大哥說的話～你有錢就去別的地方發財」、「九華你即使吃的下，你也吞不下，…，一場槍林彈雨恐怕是避免不了…」等語，依社會常情判斷，一般人聽到「黑道」、「槍林彈雨」均能理解意涵，因而認定被告有恐嚇危害安全的犯意，傳送訊息的行為該恐嚇危害安全犯行明確，因此依恐嚇危安罪判拘20日，易科罰金2萬元。