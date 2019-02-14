新竹3歲童遭束帶裸綁陽台、吞排泄物　起訴書揭生父、女友40小時酷刑

▲生母目睹3歲兒子全身赤裸被用束帶綁在陽台，情緒近乎崩潰。（圖／翻攝爆料公社）

突發中心／綜合報導

新竹3歲男童去年9月因為尿床，被父親及陳姓同居人脫光衣服綁在陽台，聯手虐待長達40小時，獲救時臉部、身體多處瘀傷，左眼更是被打到發紅瘀血。新竹地檢署檢察官認為兩人是故意對兒童犯罪，日前依傷害、強制罪起訴，同時建請法院依法加重其刑。

警方表示，男童的父親從事水電業，平時靠裝修冷氣維生，他否認有任何虐童的行為，只是因為事發兩週前兒子突然在床上便溺，一開始只是出言斥責，沒想到孩子卻變本加厲，開始隨地大小便，還會用手玩排泄物，才會氣到用水電工用來整理裝配線路的束帶綑綁雙手，一切只是象徵性的懲罰。

不過，男童生母的朋友去年9月在臉書「爆料公社」PO文指控，因為男童的姊姊夢到弟弟死掉，媽媽擔心前往探視，沒想到竟然看到兒子全身赤裸被綁在陽台，身上還有許多瘀青，嚇得趕緊用剪刀剪斷束帶，不知道是不是因為太餓，孩子一鬆脫居然撿起地上的排泄物往嘴裡塞，讓目睹這一幕的她情緒幾乎崩潰。

▲男童獲救後已受到妥善的安置。左圖為新竹社會處長。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢方調查，男童是在2018年9月20日晚間11時左右開始受到虐待，隔日傍晚6點就被綁在陽台罰站，後來因為在地上便溺，陳女乾脆將他的衣物脫光並把雙手舉高，繼續綁在陽台受罰，直到生母趕到才獲救，算一算受虐時間長達40小時之久。

▲虐童消息曝光許多民眾前往砸蛋。（圖／ETtoday資料照）

雖然父親聲稱兒子有行為障礙，也在馬偕醫院接受過治療，才會產生偏差行為，但檢警對這項說法存疑。而新竹市社會處經過查證，男童並沒有登載相關病史，事後已將孩子安置到安全的地方。

檢方認為，男童送醫時全身是傷且相當瘦弱，父親及陳姓同居人顯然是故意對兒童犯罪，因此依傷害、強制罪嫌起訴兩人，同時也建請法院再依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。