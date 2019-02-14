　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

新竹3歲童遭束帶裸綁陽台、吞排泄物　起訴書揭生父、女友40小時酷刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新竹市驚爆虐童！3歲童遭束帶吊陽台。（圖／翻攝爆料公社）

▲生母目睹3歲兒子全身赤裸被用束帶綁在陽台，情緒近乎崩潰。（圖／翻攝爆料公社）

突發中心／綜合報導

新竹3歲男童去年9月因為尿床，被父親及陳姓同居人脫光衣服綁在陽台，聯手虐待長達40小時，獲救時臉部、身體多處瘀傷，左眼更是被打到發紅瘀血。新竹地檢署檢察官認為兩人是故意對兒童犯罪，日前依傷害、強制罪起訴，同時建請法院依法加重其刑。

警方表示，男童的父親從事水電業，平時靠裝修冷氣維生，他否認有任何虐童的行為，只是因為事發兩週前兒子突然在床上便溺，一開始只是出言斥責，沒想到孩子卻變本加厲，開始隨地大小便，還會用手玩排泄物，才會氣到用水電工用來整理裝配線路的束帶綑綁雙手，一切只是象徵性的懲罰。

不過，男童生母的朋友去年9月在臉書「爆料公社」PO文指控，因為男童的姊姊夢到弟弟死掉，媽媽擔心前往探視，沒想到竟然看到兒子全身赤裸被綁在陽台，身上還有許多瘀青，嚇得趕緊用剪刀剪斷束帶，不知道是不是因為太餓，孩子一鬆脫居然撿起地上的排泄物往嘴裡塞，讓目睹這一幕的她情緒幾乎崩潰。

▲▼男童安穩。（左）社會處長。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男童獲救後已受到妥善的安置。左圖為新竹社會處長。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢方調查，男童是在2018年9月20日晚間11時左右開始受到虐待，隔日傍晚6點就被綁在陽台罰站，後來因為在地上便溺，陳女乾脆將他的衣物脫光並把雙手舉高，繼續綁在陽台受罰，直到生母趕到才獲救，算一算受虐時間長達40小時之久。

▲▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲虐童消息曝光許多民眾前往砸蛋。（圖／ETtoday資料照）

雖然父親聲稱兒子有行為障礙，也在馬偕醫院接受過治療，才會產生偏差行為，但檢警對這項說法存疑。而新竹市社會處經過查證，男童並沒有登載相關病史，事後已將孩子安置到安全的地方。

檢方認為，男童送醫時全身是傷且相當瘦弱，父親及陳姓同居人顯然是故意對兒童犯罪，因此依傷害、強制罪嫌起訴兩人，同時也建請法院再依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

ET快訊
罷工航班取消…婦自費12萬買頭等艙　回台沒賠爆哭
新竹3歲童遭束帶裸綁吞排泄物　起訴書揭生父、女友40小時酷刑
鄰居愛亂插車庫！女屋主霸氣一招卡死：求我啊？網跪求後續

關鍵字：新竹,虐童,傷害罪,強制罪

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

文大大典館火災！建管處：7、8樓違建　使用執照登記沒那麼多層

台灣首例！彰化王功發現白海豚寶寶屍體　出生僅一週

外送小妹殯儀館前迷路遇遺照嬤　家屬神回：我媽生前最愛喝飲料

輪胎被路邊3鋼釘戳破　車主想起3年前2歲童爆頭亡「整天狂打1999」

交往拍1500張性愛照　前男友勒索百萬嗆：讓妳爸知道女兒真面目

南非籍英文老師偷拍4歲台女童裙底　聽到要沒收秒稱手機壞了

拐進「公X婊子團」群組狂罵3個月　國一女遭6小學同學霸凌到想死

氣質OL挑燈具遭性侵　裝潢工告白被拒鎖門嗆：今天要定妳

男藝人酒後拳頭硬！醉毆秦楊後…這次腳踹錢櫃服務生

新竹3歲童遭束帶裸綁陽台、吞排泄物　起訴書揭生父、女友40小時酷刑

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

氣質OL挑燈具遭性侵　裝潢工告白被拒鎖門嗆：今天要定妳

男藝人酒後拳頭硬！醉毆秦楊後…這次腳踹錢櫃服務生

新竹3歲童遭束帶裸綁陽台、吞排泄物　起訴書揭生父、女友40小時酷刑

文大大典館火災！建管處：7、8樓違建　使用執照登記沒那麼多層

玩命騎車飆國道「逆向60公里」！他自撞護欄骨折口吐白沫

工廠放鞭炮開工求平安卻燒光　夫妻擁泣「這年要怎麼過」

移民官踹檢疫犬怒嗆「告你們」！影片曝光秒道歉：我對狗有陰影

影／好消息！文大火警女大生躲廁所　濃煙襲擊二度命危救回

「樓梯下不去了」文化女大生看火煙層層竄出　驚慌脫困還原恐怖現場

影／2景觀系女大生「準備畢展」險遇死劫　家人慌張到院探視

長腿妹室內攀岩手滑墜地…2秒後「啪」一聲手肘外翻90度

隋棠難得曝光帥爸！　一家五官神複製「根本3胞胎」

終結罷工！華航勞資上午10時再戰　續解「禁用外籍機師」僵局

火星探測車「機會號」陣亡！　NASA證實：超過一千次聯絡失敗

日大塚家具連年虧損　擬接受日中企業聯盟50億日元投資

林志穎老婆愛穿男裝　砸10萬包下DIOR MEN小蜜蜂不手軟

中華女壘亞太盃表現驚艷　擊敗日本為東奧資格賽添信心

超過30名英雄參戰！《漫威英雄 終極聯盟3》2019年夏季問世

「台大教授兼獨董」全都露！李鴻源入列　同業批：讓其他教授蒙羞

企排／挑戰賽3月1日起開打　14日起開賣每天門票限量1500張

墨西哥人帶路直擊當地最大「紅燈區」【秀煜 Show YoU】

社會熱門新聞

騎車飆國道逆向60公里　他自撞..

一轉眼3歲童不見了　公廁發現她..

工廠開工　放鞭炮求平安卻燒光

3歲童遭裸綁陽台　父與女友虐4..

《大尾鱸鰻》演員陳光前跳忠孝橋..

移民官踹檢疫犬！新一波影片曝光

慟！資助兒子過年出遊後…母親默..

越配扛家計病倒　婆婆病榻前聲聲..

男藝人酒後拳頭硬　腳踹錢櫃服務..

法師秀「旋轉佛舞」最後吐翻　網..

快訊／文化大學火警「2女命危」

汐止國中生街頭追砍　竟是為了一..

文大大典館火災　建管處：既存違..

33歲男撿屍！　牙刷塞少年肛門

更多熱門

相關新聞

狠心父母虐4幼童「關狗籠＋淋屎尿」

美國德州12日爆發一起嚴重虐童案！有一對年僅24歲的年輕夫妻，竟然把4名5歲以下的兒女關在穀倉當中，其中把最年長的2名幼童關在狗籠裡，另外2名小孩則全身淋滿屎尿，誇張行徑讓當地警長相當痛心。幸運的是，4名幼童在接受醫院治療後已無大礙。

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

劉昌坪／托嬰中心評鑑甲等僅供參考？

竹科供水拉緊報？經部：可穩定供水到3月底

踹小孩「管教」遭PO網　狠爸見警上門愣住

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

隱乳妹一脫爆紅！5萬人驚呆朝聖

可騎內線了！新北取消「禁行機車」

騎車飆國道逆向60公里　他自撞骨折口吐白沫

過敏養貓21年淚：女兒送的最後一次

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

單親媽嘿咻小學生！同學爆：孩子生父15歲

大富翁裡最奸詐的角色...網全怒點名「她」

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面