遊台灣燈會記得別亂停汽機車　恐被拖吊吃罰單！　

▲台灣燈會期間，屏東縣警方全力執行違停汽機車拖吊勤務，籲遊客搭乘大眾交通運輸工具。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會15日進行試營運，由於屏東縣東港大鵬灣燈區將吸引大批賞燈人潮，湧入不少車潮，但因東港鎮內及大鵬灣燈區周邊道路路幅不大，稍有車輛任意違停，勢必影響車流動線。警方也呼籲民眾不要為了貪圖一時方便違規將車輛停於路邊，否則會吃上罰單，愛車還會被拖吊。

燈會期間，屏東縣政府警察局交通隊將針對大鵬灣燈區周邊道路違規停車，強力執行取締及拖吊勤務，籲請民眾搭乘大眾交通運輸工具，以免愛車被拖吊受罰。

大鵬灣燈區於昨天試營運，並將在19日開幕，活動將舉行至03月03日24時止。屆時燈區周邊的大鵬灣環灣道路、台17線、大順路及東港大橋連接進德大橋的堤防路等禁止臨時停車路段，都是警方將強力取締違規停車，且在這些路段設置告示牌及三角錐警示民眾勿違規停車，希望用路人遵守交通規則。

警方呼籲民眾，大鵬灣燈區周邊共規劃11個大型停車場可供民眾停放汽、機車，並設置三大轉運站接駁各停車場遊客，籲請賞燈遊客將車輛停於停車場並搭乘接駁車前往燈區，不要為了貪圖一時方便違規將車輛停於路邊，不但會吃上罰單還讓愛車慘遭拖吊，掃了出遊的興致。