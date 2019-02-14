氣質OL挑燈具遭性侵　裝潢工告白被拒鎖門嗆：今天要定妳

記者黃翊婷／台北報導

台北年輕氣質OL小媛（化名）2016年11月間請公司的林姓木工師傅幫忙裝潢，沒想到對方竟然趁著邀請她到家中挑選燈具時，反鎖房門還嗆「我今天要定妳了」，性侵得逞。林男一審被依強制性交罪判處3年10個月，但他覺得刑期太重提出上訴，結果反被法官打臉，二審加重改判4年6個月。

▲小媛獨自前往林男家挑選裝潢用的燈具。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

小媛與男友都在同一家公司上班，後來因為家中想要裝潢，2016年11月請熟識的林男幫忙，兩人多次到對方位於新北市的住處討論施工細節以及建材，同月23日再次受邀前往挑選燈具，她覺得先前去那麼多次都沒有問題，這次獨自前往應該也可以，但就在挑選完燈具準備離開時，對方卻突然表白說對她很有感覺。

小媛立即婉拒並表明自己已經有男友，不料這句話刺激到林男，當場惱羞成怒嗆聲「我今天要定妳了」，接著反鎖房門撲上去意圖性侵；她見反抗無效，急中生智騙說會乖乖配合，要對方先去洗澡想趁機逃跑，但被識破，最後還是遭性侵得逞。

▲小媛要求林男先去洗澡想趁機逃跑，沒想到對方好幾層鎖都鎖死根本打不開。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

事後小媛擔心男友知道會生氣，一直不敢說出遭性侵的事，林男得知後卻得寸進尺，一再透過LINE傳訊息威脅想發生第二次性關係，否則就要把這件事告訴男友，她被騷擾到忍無可忍，才決定勇敢站出來報警。

然而，林男起初矢口否認，堅稱自己是無辜的，直到被證據打臉才坦承，一審被依強制性交罪判刑3年10個月，恐嚇部分則判處拘役40日，但他覺得法官量刑太重，不滿提出上訴。高等法院法官認為，林男犯後不僅不知悔改，至今都還未與被害人和解道歉，甚至再三耗費訴訟資源，因此加重改判4年6個月有期徒刑，強制性交部分可再上訴，恐嚇部分則維持一審判刑，不得再上訴。