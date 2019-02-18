快訊／新北夫妻陳屍住處床上　警懷疑一氧化碳中毒

突發中心／綜合報導

新北市萬里區有一對夫妻多日都沒有回應，家人擔心出事趕緊報警，未料到住處查看後，卻發現二人躺在床上身亡！警方初步調查發現現場門窗緊閉，無外力介入且無打鬥痕跡，加上遺體上有粉紅色斑紋，懷疑是一氧化碳中毒身亡，但詳細死因仍待相驗釐清。

警方進入住處時發現夫妻兩人躺在床上，還有嘔吐物，與中毒症狀相符，且均有櫻桃粉色的斑紋，懷疑是一氧化碳中毒，但儀器測無一氧化碳反應，熱水器也無打開使用跡象，仍待相驗遺體才能釐清。

針對此案，轄區金山分局警方已報請檢察官相驗。