她逛南投燈會見18+畫面！「雙豬交疊」童問：在幹嘛？　一旁老爸尷尬惹

▲南投燈會豬雕像 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

燈會見到這座雕像好尷尬？！一位網友在臉書貼出一張「雙豬交疊」的照片，表示自己是在南投燈會拍到的，連一旁的小朋友都好奇問家長說「牠們在幹嘛」，讓爸爸好尷尬，因此po上網討論恰當性。不過許多在地網友一看都淡定表示「很早以前就有了」，其他人則說「可以機會教育一下」、「沒什麼不妥」。

一位女網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張表示，「今天到南投燈會看到這個，不知道南投政府想表達什麼。」只見圖片中有一座豬雕像，其中粉色的豬被金色的豬壓在身體下，以某種角度來看就像是在交配，「還是我多想了？」

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原po表示，當下還聽到一旁的小朋友問大人說「豬在幹嘛」，對此爸爸回應說「等你長大就會懂了」。因此也讓她認為，在這種公開的場合設置這座雕像，是不是不太妥當。

部分網友第一次看到這張照片表示「現在的人大多都少子化、所以要推廣一下」、「 我會機會教育欸」、「可能是金豬要看遠一點，粉豬準備要揹牠吧」、「感覺沒什麼不妥，難道國家地理頻道也都不能播放關於動物交配的畫面？」、「正確的性知識總要傳達」、「藝術不用想太多」。

▲生生不息雕像 。（圖／翻攝自google map）

不過知情網友則是淡定回應，「我家附近有更大隻的」、「2010年就有了」。其實這是南投著名的「生生不息」雕像，當初由南投縣政府花費100萬元所打造，就放置在肉品市場門口。不過創作者的本意只是要一改大家對肉品市場的「血腥印象」，沒想到卻意外引發民眾兩極反應。

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