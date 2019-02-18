台中嬤過世留下包裹「真的需要再打開」　孫快倒了：對不起…一開超催淚

▲原PO沒見到阿嬤最後一面，「我除了狂掉眼淚以外，我實在不知道要怎麼表達悔恨。」（圖／示意照／CFP）

網搜小組／綜合報導

「乖孫，當你真的打開的時候，代表你真的很辛苦，這筆錢阿嬤準備給你…」一名網友的阿嬤離開後，他生活快撐不下去，打開阿嬤留給他的包裹，看到裡面的東西和紙條超感動。過了半年，他自己升了店長，睡覺驚醒看到阿嬤站在床頭對他說，「乖孫看到你穩定，我能夠安心地離開了。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團回憶，2011年10月15日，正當他在外地打工時，接到家裡打來的電話告知阿嬤病危，要他跟公司請假立刻趕回台中；他搭深夜11時多的客運趕往台中，希望至少能見到阿嬤最後一眼。他表示，阿嬤在擔任警察的阿公殉職後，獨立扶養爸爸和姑姑長大，也因很熱心社區服務，獲里民稱為「地下里長嬤」，還會被里長詢問意見。

原PO說，阿嬤特別疼他跟姐姐，家中沒重男輕女、只有「孫子最大」的觀念，每次他們做錯事情被媽媽打或罰跪，「阿嬤永遠會出來解救我們」；過年時，阿嬤都會打電話給其他親戚，威脅他們不能包太少紅包給他和姐姐。

▼原PO的阿嬤十分疼他們。（圖／示意照／CFP）

原PO當時抵達台中，立刻搭計程車趕往醫院，一下車馬上到加護病房卻找不到家人，「手機響了起來，爸爸告訴我到地下室，心裡當下立刻涼了一截。」他到地下室看著爸爸的表情，「我除了狂掉眼淚以外，我實在不知道要怎麼表達悔恨，看不到阿嬤最後一眼的痛苦，至今我還是記在心裡。」

「看著死亡時間，在抵達前10分鐘，阿嬤被佛祖帶去旅遊了。」原PO說，「姑姑拿了一個包裹給我，說阿嬤交代我，等到如果真的需要的時候打開包裹。」他表示，幫阿嬤辦理出院後，回家中整理阿嬤房間，翻開相本裡面幾乎都是他跟姐姐的合照，「媽媽說我們長大後都外出工作，阿嬤都只能靠照片想我們。」

「還記得我的第一支智慧手機是阿嬤送我的 ，我的第一台摩托車也是阿嬤送我的，甚至我人生第一台汽車，阿嬤也默默幫我把貸款繳清，為的就是怕我吃苦。我卻為了工作，兩個月才回家一次。」

▼原PO趕回台中，差10分鐘沒見到阿嬤最後一面。（圖／示意照／CFP）

原PO和姐姐無意見看到無人觸碰的門緩緩打開，跟阿嬤在世時的開門習慣一樣，他們看著門口知道阿嬤回來了，姐弟倆坐到平常跟阿嬤聊天的位子，半小時後同時聽到「乖孫以後要乖乖聽爸爸媽媽的話」，兩人的頭感覺都像被摸了一下。

姐弟倆在阿嬤出殯那天一起對阿嬤說，「阿嬤，謝謝妳這輩子的疼愛，希望妳能投胎當我們孫子、孫女，換我們好好疼愛妳。我們都已經長大，請不要擔心，放心跟佛祖旅遊去，一路好走，阿嬤。」

原PO說，阿嬤離世半年後，自己因車禍停薪一年狂吃老本，包含復健、回診幾乎已無存款，父母又長時間在國外工作，姐姐本身有家庭，又不敢跟當時還是女友的老婆開口，「還記得那時候要不是房東是好人，我就露宿街頭了。還記得每個晚上都夢到阿嬤，她都一臉擔心我的表情。」

原PO最後快撐不下去，想起姑姑給他的包裹，「我跟阿嬤對不起之後打開，看到裡面有一疊一千現金，以及兩條金飾跟一隻Nokia3310。還記得3310是看到同學都有的時候跟阿嬤吵著要的，以為阿嬤沒有買，發票日期就是我跟阿嬤吵著要當天下午的發票。」

▼原PO的文章讓許多人想起自己的阿公阿嬤。（圖／示意照／CFP）

原PO表示，裡面留著一張紙條寫道，「乖孫，當你真的打開的時候，代表你真的很辛苦，這筆錢阿嬤準備給你，是希望你還可以對未來抱有希望，可以繼續往前。手機阿嬤想要你18歲才給你，但是年紀大忘東忘西，就放在這裡面了，記得人生是美好的。」

原PO隔天立刻拿錢給房東及幫助他的人，解決當下所有的問題；過半年後，他恢復工作的其中一天，被老闆升為店長的晚上，睡到一半感覺床尾站一個人，當下立刻驚醒過來，「在眼前的是阿嬤，阿嬤看著我微笑著說『乖孫，看到你穩定，我能夠安心地離開了，以後一定加油，不管阿嬤在哪裡，都會替你加油』。」

當事人4年後跟現在的老婆舉辦迎娶婚宴，前一天去阿嬤的墳前拜祭，「阿嬤，現在的妳快樂嗎？我已經長大，明天開始換我把幸福給我的老婆以及未來的孩子，請妳不要再擔心我們，好好在天上做最強阿嬤。」

對此，許多網友看完淚崩說，「我想起自己的阿嬤，又要開始哭了」、「這個太犯規了！滿滿的洋蔥害我也想起我外婆了」、「好大顆的洋蔥，沒有看到我奶奶的最後一面，也是我這輩子最大的遺憾」、「你害我哭了⋯我好想我阿嬤」。