地牛狂翻！士林2震大屯火山噴發「台北變新龐貝？」　地震學家驚呆

▲士林連2震，瘋傳大屯火山噴發論。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

2月至今發生5起編號顯著有感地震，最強的一起發生在15日，花蓮近海5.0強震，嘉義以北都有感，此外，台北士林9、10日也分別發生2起小區域地震，市區最大震度飆到3級，引發網友熱烈討論，甚至瘋傳大屯火山噴發「台北變成新龐貝」的謠言。對此，地震學家解釋，大屯火山為活火山，「科學家都還沒斷定其活動性，談它噴了會怎樣還早得很吧？」

中央氣象局地震報告顯示，5日晚間7時32分，宜蘭近海發生4.3地震，3天後，嘉義大埔8日凌晨0時52分發生4.9強震，大埔最大震度達5級，13日凌晨2時23分花蓮近海4.1地震，水璉最大震度4級；15日深夜10時08分花蓮近海又發生芮氏規模5.0強震，整個北台灣都有感，太魯閣最大震度達4級。17日台南玉井也罕見出現4.0地震，最大震度高雄楠西達4級。

根據統計，2月至今已經發生13起大小地震，其中震央不乏陸地地區，台北市士林地區於9日下午4時20分發生3.2小區域地震，地震深度僅9.1公里，屬於極淺層地震，台北市陽明山、台北市及新北五股也都1級有感；沒想到，10日凌晨4時12分再度發生3.8地震，深度更淺，僅7.7公里，台北市信義區、新北五股區都達3級，大台北地區一陣搖晃，嚇壞不少人。

9、10日連2起地震，氣象局表示，屬於張裂環境的破碎帶活動所造成，與火山較無關聯。地質所表示，根據鄰近國家的經驗，火山活動同時會造成多項徵兆，包括地震數量增加、震源變淺、地表異常抬升或是噴氣及溫泉水質改變等，本次地震雖然位於大屯火山地區，但因台灣處於板塊交界帶，地震活動原本就較為頻繁。

▼地牛狂翻！近日不少陸地極淺層地震。（圖／中央氣象局）



地質所指出，地震前後，大屯火山地區並未發現火山活動相關的徵兆，可暫時排除火山活動與地震的關聯性，未來將密切觀察大屯火山的活動性。

士林連續2起地震，引發網友熱議，甚至瘋傳「大屯火山地底下有岩漿庫」的文章，驚呼「大屯火山噴發，台北就變新龐貝？」中央大學地科系教授、地震女學家馬國鳳教授和科普作家阿樹就透過臉書說明，大屯火山連科學家都還沒有斷定活動性，「要談它噴了會怎樣，還早得很吧？」但也不能放著不管，現在許多防災演習的兵推也會以大屯火山噴發來演練，但因不知道噴發的狀況，也只能用國外的火山噴發情境做為參考。

以模擬結果的潛勢圖，假設火山噴發規模介於1980 年美國西部聖海倫斯火山，和1991年菲律賓皮納土坡火山的規模來說，火山噴發量為1立方公尺；而台北市火山災害可能分為火山熔岩流、火山碎屑流堆積物和火山泥流堆積物等3種災害，其中「火山泥流災害區」將擴散至士林區。

▼瘋傳大屯火山噴發「台北變新龐貝」？地震學家驚呆。（圖／大屯火山觀測站）



科普作家潘昌志「阿樹」也曾以《大屯火山是死還是活？》為題發文說明，數十年前在地質學上的證據顯示，上一次大屯火山大規模噴發至少是在10萬年之前，不過近年來更多的火山碎屑定年研究結果顯示，最近一次的噴發時間點可能在6000年前，因此，就時間經驗的定義上（一萬年內曾經噴發過），就能歸類於「活火山」。

阿樹進一步提到，目前更為科學的定義是火山底下是否有「活躍的岩漿庫」。然而，岩漿庫在地底下動輒10幾至數10公里深，真的要確認其存在不容易，因此「不知死活」的情況很常發生。近年來大屯山觀測站和許多科學家的觀測，都能看到許多活火山的特徵，包括火山地區特有的地震型態，或是大油坑、小油坑等地噴氣孔噴出的化學成分的分析結果，雖然沒有立即噴發的徵兆，但都是間接支持「大屯火山為活火山」的證據。

科學上近年來已經證實大屯火山有岩漿庫，阿樹認為，先不論岩漿庫大小和活動程度，即使有岩漿庫，也不代表它即將要噴了！這縣研究幫助找到了岩漿庫大智的位置，未來就有更好的目標、方向來持續監測，由於目前所知岩漿庫位於20公里深的地方，距離「噴發」這件事還某程度的遙遠，畢竟岩漿要上湧到地表，還有一大段路要走，以目前的科技來說，不會什麼都沒觀測注意到就噴發了。

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