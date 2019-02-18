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地牛狂翻！士林2震大屯火山噴發「台北變新龐貝？」　地震學家驚呆

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▲▼陽明山小油坑。（圖／陽管處）

▲士林連2震，瘋傳大屯火山噴發論。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

2月至今發生5起編號顯著有感地震，最強的一起發生在15日，花蓮近海5.0強震，嘉義以北都有感，此外，台北士林9、10日也分別發生2起小區域地震，市區最大震度飆到3級，引發網友熱烈討論，甚至瘋傳大屯火山噴發「台北變成新龐貝」的謠言。對此，地震學家解釋，大屯火山為活火山，「科學家都還沒斷定其活動性，談它噴了會怎樣還早得很吧？」

中央氣象局地震報告顯示，5日晚間7時32分，宜蘭近海發生4.3地震，3天後，嘉義大埔8日凌晨0時52分發生4.9強震，大埔最大震度達5級，13日凌晨2時23分花蓮近海4.1地震，水璉最大震度4級；15日深夜10時08分花蓮近海又發生芮氏規模5.0強震，整個北台灣都有感，太魯閣最大震度達4級。17日台南玉井也罕見出現4.0地震，最大震度高雄楠西達4級。

根據統計，2月至今已經發生13起大小地震，其中震央不乏陸地地區，台北市士林地區於9日下午4時20分發生3.2小區域地震，地震深度僅9.1公里，屬於極淺層地震，台北市陽明山、台北市及新北五股也都1級有感；沒想到，10日凌晨4時12分再度發生3.8地震，深度更淺，僅7.7公里，台北市信義區、新北五股區都達3級，大台北地區一陣搖晃，嚇壞不少人。

9、10日連2起地震，氣象局表示，屬於張裂環境的破碎帶活動所造成，與火山較無關聯。地質所表示，根據鄰近國家的經驗，火山活動同時會造成多項徵兆，包括地震數量增加、震源變淺、地表異常抬升或是噴氣及溫泉水質改變等，本次地震雖然位於大屯火山地區，但因台灣處於板塊交界帶，地震活動原本就較為頻繁。

▼地牛狂翻！近日不少陸地極淺層地震。（圖／中央氣象局）

▲▼地牛狂翻！士林2震大屯火山噴發「台北變新龐貝？」　地震學家驚呆。（圖／大屯火山觀測站、中央氣象局）

▲▼地牛狂翻！士林2震大屯火山噴發「台北變新龐貝？」　地震學家驚呆。（圖／中央氣象局）

地質所指出，地震前後，大屯火山地區並未發現火山活動相關的徵兆，可暫時排除火山活動與地震的關聯性，未來將密切觀察大屯火山的活動性。

士林連續2起地震，引發網友熱議，甚至瘋傳「大屯火山地底下有岩漿庫」的文章，驚呼「大屯火山噴發，台北就變新龐貝？」中央大學地科系教授、地震女學家馬國鳳教授和科普作家阿樹就透過臉書說明大屯火山連科學家都還沒有斷定活動性，「要談它噴了會怎樣，還早得很吧？」但也不能放著不管，現在許多防災演習的兵推也會以大屯火山噴發來演練，但因不知道噴發的狀況，也只能用國外的火山噴發情境做為參考。

以模擬結果的潛勢圖，假設火山噴發規模介於1980 年美國西部聖海倫斯火山，和1991年菲律賓皮納土坡火山的規模來說，火山噴發量為1立方公尺；而台北市火山災害可能分為火山熔岩流、火山碎屑流堆積物和火山泥流堆積物等3種災害，其中「火山泥流災害區」將擴散至士林區。

▼瘋傳大屯火山噴發「台北變新龐貝」？地震學家驚呆。（圖／大屯火山觀測站）

▲▼地牛狂翻！士林2震大屯火山噴發「台北變新龐貝？」　地震學家驚呆。（圖／大屯火山觀測站、中央氣象局）

▲▼大屯山、大屯火山、岩漿庫。（圖／大屯火山觀測站）

▲▼地牛狂翻！士林2震大屯火山噴發「台北變新龐貝？」　地震學家驚呆。（圖／大屯火山觀測站、中央氣象局）

科普作家潘昌志「阿樹」也曾以《大屯火山是死還是活？》為題發文說明，數十年前在地質學上的證據顯示，上一次大屯火山大規模噴發至少是在10萬年之前，不過近年來更多的火山碎屑定年研究結果顯示，最近一次的噴發時間點可能在6000年前，因此，就時間經驗的定義上（一萬年內曾經噴發過），就能歸類於「活火山」。

阿樹進一步提到，目前更為科學的定義是火山底下是否有「活躍的岩漿庫」。然而，岩漿庫在地底下動輒10幾至數10公里深，真的要確認其存在不容易，因此「不知死活」的情況很常發生。近年來大屯山觀測站和許多科學家的觀測，都能看到許多活火山的特徵，包括火山地區特有的地震型態，或是大油坑、小油坑等地噴氣孔噴出的化學成分的分析結果，雖然沒有立即噴發的徵兆，但都是間接支持「大屯火山為活火山」的證據。

科學上近年來已經證實大屯火山有岩漿庫，阿樹認為，先不論岩漿庫大小和活動程度，即使有岩漿庫，也不代表它即將要噴了！這縣研究幫助找到了岩漿庫大智的位置，未來就有更好的目標、方向來持續監測，由於目前所知岩漿庫位於20公里深的地方，距離「噴發」這件事還某程度的遙遠，畢竟岩漿要上湧到地表，還有一大段路要走，以目前的科技來說，不會什麼都沒觀測注意到就噴發了。

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關鍵字：大屯火山,火山噴發,大屯山,陽明山,地震,士林地震,龐貝,活火山,岩漿庫

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