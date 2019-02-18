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深夜傳奪命鐵鍊聲！鄰居默念「抓交替」爆雞母皮　他吐真相...網笑噴淚

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▲▼綁架。（圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

民間習俗常說，當人們見到黑白無常時，表示陽壽將盡。一名網友表示，昨晚鄰居特地跑來說，最近深夜經常聽到鐵鍊拖地的聲音，懷疑可能是七爺八爺在附近巡視，更斷言也許不久就會有人死去；他聽完瞬間尷尬，並吐露背後真相。

昨天晚上，一位鄰居跑到他的工作室，繪聲繪影地說，「這幾天到了半夜2、3點，都會聽到外面傳來鐵鍊拖地的聲音，不知道是不是什麼東西要來抓交替，還是七爺八爺在外面巡？這附近最近可能有人會往生......。

請繼續往下閱讀...

由於鄰居家裡是開神壇的，所以會有此聯想，男網友並不意外，但真相一點也不可怕，反而惹笑大票網友。他在「靈異公社」發文表示，「我實在很不好意思跟她說，我最近兩個禮拜，每天半夜2、3點都會用鐵鍊牽一隻狗，在附近散步，鐵鍊蠻長的，有時候會拖到地板，所以會發出鏗鏘聲。」

▲深夜傳奪命鐵鍊聲！鄰居默念「抓交替」爆雞母皮　他揭真相...網笑噴淚。（圖／翻攝自靈異公社）

▲原來...是狗爺爺阿。（圖／翻攝自靈異公社）

而他之所以沒有告訴鄰居，理由是狗狗是他偷養在工作室的，因為怕樓上室友發現後和房東打小報告，於是他都深夜趁對方熟睡時出門遛狗，加上狗狗也不會亂叫，他才這麼放心，沒想到還是驚動到別人。

網友們看完笑倒一片，紛紛回應「哈哈，鄰居白眼翻不回來了」、「結果你是人家口中那個抓交替的」、「小狗怨念很深」、「安餒母湯喔」、「就跟鄰居說是狗爺貓爺在出巡」、「不要這樣嚇鄰居啦」。

其實，不少人都曾發生過類似烏龍，一名女網友之前腳重傷住院，那時她住健保房靠門邊的位置，每天晚上都會聽到外面傳來鐵鍊拖地的聲音，聲音從小轉大、且越來越清晰，經過她的病房後，又慢慢變小。

女網友當時心想，「該不會是七爺八爺出來巡邏？好加在不是要抓我這一間，嚇死我了」，過了幾天，終於有家人來陪伴她，這一回聽到鐵鍊聲的當下，她總算鼓足勇氣出去看，結果...竟是受刑人腳鐐鐵鍊拖地的聲音。

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關鍵字：鐵鍊,抓交替,鄰居,七爺八爺,奪命,深夜,鐵鍊拖地,驚悚,深夜,靈異公社,遛狗

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