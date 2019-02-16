LINE PAY互轉帳抽紅包遭詐　約定轉帳後卻直接退群組



▲刑事局呼籲民眾以電子錢包轉帳前，務必確認對方的身份。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

2019農曆春節期間，通訊軟體LINE舉辦「LINE PAY一卡通電子支付贈送紅包抽獎活動」，不過有民眾被拉進互贈紅包的群組，雙方約定轉帳以獲得抽獎的機會，轉帳後對方就退出群組，才知道自己被騙。

警方指出，住在高雄1名林小姐，在農曆年間參加「LINE PAY發紅包再領紅包」活動，經註冊資料，綁訂銀行帳號，就可用LINE PAY消費轉帳，與好友互相轉帳紅包。

無論本人及好友參加活動後就可獲的1次抽獎機會，最高可得LINE PAY點數888點（約新臺幣888元），林小姐當時順勢加入好友推薦的不明群組「豬事88紅包」玩抽抽樂遊戲。

並轉出新臺幣666元給群組內1名陌生帳號「0丞」，原雙方談妥互相轉帳贈予對方紅包來抽LINE官方點數，未料對方竟然打開林小姐傳的紅包後就迅速離開聊天室且未轉帳紅包給林小姐，經其他好友提醒才驚覺「0丞」是詐騙帳戶。

新北市1名張先生與林小姐的遭遇類似，被朋友拉進不明「LINE PAY 紅包」群組，欲參加此送虛擬紅包抽獎的活動，遇到一名「0豪」於群組內表示欲互相轉帳紅包，張先生與『0豪』復互相加好友，約定雙方轉帳新臺幣1000元，只為兩人均獲得LINE點數抽獎機會，遂於張先生轉帳紅包給「0豪」後，「0豪」火速拆開紅包後便離開聊天群組，張先生錯愕之際才發現遭詐騙。

刑事警察局呼籲，切勿任意加入不明群組或帳號，謹慎確認交易付款對象及細節，接到不明來電或LINE訊息問候，先別急著匯款，這很有可能是詐騙集團在裝熟騙你，提醒民眾使用LINE時，接獲要求借錢或匯款的訊息，務必提高警覺。