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女控算命師改運詐11萬　法官：他給彩券明牌槓龜妳還信

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拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲陳女不滿付了11萬請算命師幫忙拜大順香，結果運氣沒變好，狀告算命師詐欺。（圖為資料照，與本案無關／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導
施姓算命師在2018年間，以可做大順香拜拜改運為由，陸續收了陳姓女子11萬多元，期間施男給了一組彩券明牌，結果沒中獎，陳女也不以為意，直到1個月後覺得運勢沒好轉，翻臉控告施男詐欺。士林地方法院法官認為，相命、改運是民間信仰活動，無統一形式，陳女相信可改運而付錢，施男也依約代燒香拜拜，無證據證明施男用了甚麼詐術欺騙陳女，判施男無罪。

陳女指控，2018年5月5日下午，她走在台北市承德路上，被擺攤相命的施姓算命師攔下，陳女原本不願算命，聽施男說算一個命只要300元，就坐下聽聽看，結果施男看了她的面相八字，說她最近運勢較低，剛好在工作低潮的陳女，馬上宣洩憋在心裡的不愉快，說自己和老闆女兒關係處不好。

施男接著告訴陳女，可幫忙做大順香拜拜改運，一次收費6萬6000元，同時也向陳女報「明牌」，給了陳女一組雙贏彩彩券號碼，要陳女照著買，結果彩券沒中獎，陳女又在12日去找施男，說是為了要追回之前借人家的錢，請施男再做一次大順香，這次陳女只陸續給了4萬5000元，就突然發覺自己受騙，控告施男前後詐欺她11萬1000元。

施男否認詐欺，辯稱從沒強迫陳女算命或者付錢，而他收了錢之後，也真的有去附近的天后宮幫陳女拜拜。

法院審理指出，「國人在對未來產生不確定、不滿足及不安全感時，多喜歡藉助相命等方式預知未來，進而趨吉避凶」；而無論相命或改運，都是從民間信仰衍生出來的活動，但沒有統一規定這類活動該怎麼進行。

判決認為，陳女一開始就可自主判斷要不要付錢請施男改運，卻在知道施男提供的彩券號碼沒中獎後，仍再次去找施男做大順香，而施男也有依約去宮廟幫忙拜拜，在沒有證據證明施男用什麼花招或言詞騙錢的情況下，不能光以「幫忙改運」就當成是騙錢詐術，因此判施男無罪。可上訴。

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關鍵字：算命,改運,詐財,詐騙,民間信仰,明牌,拜拜

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