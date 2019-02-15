前女子職撞好手丈夫搞剝皮詐騙　悲慘身世「陪睡」3年狂騙2千萬

▲孫姓前職業撞球國手經營剝皮酒店大賺黑心錢，遭警方搜出勞力士等名錶。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前破獲一起「假戀愛真詐財」案件，1名前職業撞球好手丈夫涉嫌利用「娘子軍團」陪睡，再利用悽慘背景欺騙被害人上鉤，其中1名被害人陸續遭詐4百多萬元，氣得報警處理。

警方調查，38歲的孫姓嫌犯因愛打撞球，結識了余姓前職業女子撞球好手，3年前竟然開始結合大陸機房「媒合」交友，只要有人打電話上門就派出大陸籍娘子軍勾引被害人，再要女子假意與被害人交往，進而與被害人發生性關係。

警方指出，等被害人認為對方付出真感情時，再要旗下娘子軍發動悲情攻勢，順勢向被害人說家人身體不好，又缺錢欠債，順勢要被害人掏錢幫忙，有被害人陸續遭詐騙4百多萬元，直到對方失聯才發現遭詐騙。

警方日前前往孫嫌位於北投家中逮人，並查出孫嫌有勞力士綠水鬼、百達翡麗以及伯爵等名表，出入也都以保時捷休旅車代步，此舉共逮8人到案，訊後依洗錢防制法、詐欺罪以及《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。

據了解，孫姓嫌犯與妻子均為撞球界的好手，孫妻更曾是職業撞球界的風雲人物，因4年前退休後經營放款生意，後轉投入剝皮酒店生意，吸收娘子軍騙取癡心酒客的真心後吸金，警方初估，孫嫌3年間不法獲利高達2千多萬。

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