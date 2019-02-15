海削民眾140億！開超跑還折鈔票花炫富　法官火大讓這些人慘兮兮

▲檢警曾大動作搜索馬勝金融集團，在成員住處發現鈔票折成的花束。（圖／記者楊佩琪攝）

記者陳雕文／新北報導

馬勝金融集團（MaximTrader）日前遭檢舉，打著海外投資名號，欺騙民眾投資。檢調約談主嫌張金素等16人，查出他們非法吸金140億元，過著奢華的生活，搜索還發現張金素家中有用千元大鈔折成的「鈔票花束」。新北地院於去年8月判馬勝台灣區總裁張金素11年徒刑，併科罰金1億元、總裁特助賈翔傑9年徒刑，併科罰金5000萬元，本月15日再判另一名吸金超過2億餘元的主嫌陳澄玄，有期徒刑7年6月，併科罰金5千萬，仍可上訴。

判決指出，陳澄玄於2013年成為馬勝集團的幹部，負責在中部地區發展下線組織，多次舉辦說明會，鼓吹民眾投資馬勝集團，還帶團至馬來西亞及新加坡等地參加集團相關活動，藉此取信投資人，個人吸金高達2億2858萬多元。

法官痛批陳澄玄等人貪圖私益，助長投機風氣，因此判陳澄玄徒刑7年6月，其他中部地區幹部分別被判處1年8月至7年6月不等。

▲馬勝集團眾嫌落網。（圖／東森新聞）

馬勝金融集團在2013年由主嫌張金素等人成立，對外宣稱可提供平台給投資人進行股市、外匯、黃金甚至是礦場開採投資。他們打出保證1期18個月，每月配息6%到8%，藉此吸引投資者上門。數千位民眾分別投資1千至3萬美元不等的金額，總計2年來吸金140億台幣。

台北市調處於2015年5月28日兵分11路對該集團總部、幹部住處等地進行搜索，查扣的不法得利陳列在桌上，讓人看得眼花撩亂，有用1千元、2千元大鈔摺的玫瑰花束，還有骨董花瓶和好幾疊1億元鈔票，再加上40幾個愛馬仕名牌包還有黃金，總價值超過3億，還有雙門賓利、瑪莎拉蒂等超跑，如此豪奢都是靠著類似老鼠會的招募方式、詐取民眾的血汗錢而來。

▲台北市調處對該集團總部、幹部住處等地進行搜索，查扣的不法得利陳列在桌上，讓人看得眼花撩亂。（圖／記者楊佩琪攝）

起初投資民眾都有拿到紅利，認為確實有賺錢而繼續投資，但後來投資者發現獎金延遲發放，甚至根本沒拿到，才發覺自己遭騙，因此向檢調檢舉。檢調追查發現，馬勝金融集團宣稱在全球25個國家設有據點，透過一群具有專業技術和外匯投資經驗的銀行家、交易員、金融分析師和精算師組成來誆騙投資者。

▼集團成員個個名車代步，生活奢華。（圖／記者楊佩琪攝）