一夜降8℃！東北季風挾雨來襲　周末變天「濕涼15℃」全台降雨up

▲一夜降8℃！東北季風挾雨來襲 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

變天！中央氣象局表示，16日東北季風增強，迎風面水氣增多，桃園以北及宜蘭轉有局部短暫雨，越晚降雨範圍越廣，北台灣高溫也從26度左右跌至18度，一夕驟降8度，整天濕涼。不過只短短變天2天，18日（下周一）又將回暖，預估19 日（下周二）開始天氣系統移動快速，台灣附近可能生成鋒面，全台降雨機率增加。

氣象局預報，16日受東北季風增強影響，迎風面水氣逐漸增多，桃園以北及宜蘭將轉為有局部短暫雨，越晚雨區範圍會越廣，其中基隆北海岸降雨較為持續，花東也會有局部短暫降雨，新竹以南則仍然維持多雲到晴。清晨各地偏涼，低溫降剩約16至20度，北台灣高溫將明顯下降，從26度降到只有18到左右，整天濕涼，其他地區較無影響，高溫仍有24到30度，中南部日夜溫差仍大。

▲周末變天「濕涼15℃」全台降雨up 。



預估17日仍受東北季風影響，各地清晨偏涼冷，北部低溫約15、16度，其他地方則在17至20度，白天北台灣依舊偏涼，高溫普遍不超過20度，其他地方則較為舒適、溫暖，降雨仍以北部及東半部為主。

一直到18日東北季風減弱，除清晨仍偏涼外，白天氣溫將明顯回升，各地高溫普遍回到26度以上，南部更上看30度。氣象局表示，隨著風向轉為偏南風，南方暖濕空氣北上，19日至22日（下周二至五）鋒面容易在灣附近生成，並通過北部海面，台灣在影響範圍內，大氣環境有利於雲雨發展，除北部及東半部地區有局部短暫陣雨外，中南部地區也有機會出現零星短暫陣雨。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，預計周末開始會變天，北東較為明顯，維持2天，下周又有偏南風上來，持續3、4天，雖然期間仍有東北風南下，但強度不夠強，大致上天氣穩定；目前已經有鋒面系統在醞釀，「春天孩子面」，天氣變化會十分迅速，這兩天降溫較明顯，到了下周就回溫，提醒民眾，這樣的降溫幅度很容易感冒。