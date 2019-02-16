高雄晨曦灰濛濛！東北季風到北台溫降10度　中南部空品差

▲高雄大樹清晨6點即時影像。（圖／翻攝環保署網站）



記者葉國吏／綜合報導

東北季風報到，北台灣溫度驟降10度，中南部影響不大。但是氣象專家吳德榮提醒，中南部由於背風面導致汙染物不易擴散、空氣品質差，要多加注意。

中央氣象局預報員顏增璽表示，今(16)日受到東北季風增強影響，迎風面水氣逐漸增多，桃園以北及宜蘭將轉為有局部短暫雨的天氣，隨著時間愈晚雨區的範圍會愈廣，其中基隆北海岸降雨較為持續；花蓮、台東也會有局部短暫降雨，至於新竹以南仍維持多雲到晴。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

溫度方面，清晨各地偏涼，低溫約16-20度，白天北台灣高溫明顯下降，約只有18、19度，整天濕涼。其他地方降幅不多，高溫仍有24-30度，中南部日夜溫差仍大。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今、明(16、17日)兩天受東北季風影響，北海岸、北部山區及東半部轉為有局部雨，新竹以北雲量多，也有局部飄小雨的機率；冷空氣偏弱、低溫僅微幅下降，但北台灣整天陰涼，白天氣溫較昨(15)日降幅近10度，「乍暖還涼」小心感冒！

吳德榮表示，這波東北季風對中南部影響很小，但背風面風力微弱，汙染物不易擴散、空氣品質不佳，出外活動應注意！

▲空氣品質指標圖。（圖／翻攝環保署網站）

根據行政院環保署空氣品質預報資訊顯示，16日東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；中部以北擴散條件較佳，中南部地區位於下風處，較易累積污染物；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏地區位在下風處，擴散條件稍差，短時間局部區域為「紅色警示」等級