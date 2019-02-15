2019龍潭迎古董接財神　「迎母金補財庫」12周年套卡限量送

▲2019龍潭迎古董接財神活動登場。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019龍潭迎古董接財神」嘉年華會活動，16、17日展開。市府秘書長李憲明指出，迎古董接財神是龍潭年度重要盛事，自日本昭和時代迄今已有百年歷史，今年的活動有包括「迎古董嘉年華」、「千人擲茭比賽」、「迎財神遶境祈福」、「迎母金補財庫」等系列，歡迎市民朋友一同共襄盛舉。

市議員劉熒隆指出，其中最受歡迎的「迎母金補財庫」今年滿12週年，主辦單位龍元宮特別印製十二周年套卡，並於16日上午9時於龍元宮廣場現場發贈，每人限領取1張、限量500張、發完為止。

▲▼市議員劉熒隆指出，「迎母金補財庫」12周年套卡最受歡迎。（圖／擷取自劉熒隆臉書）

劉熒隆說，龍潭是一個觀光城市，每年有不少的觀光客慕名而來，市府相當重視發展地方觀光，因此針對「龍潭迎古董接財神」這項具有歷史意義象徵的活動能夠持續舉辦，增添文化氣息，也讓市民朋友的生活更加豐富。

迎古董嘉年華隊伍於2月16日從龍潭運動公園出發，一路步行至龍元宮，而2月17日上午也將於龍元宮舉辦千人擲茭比賽等活動，歡迎市民朋友一同來參加，活動詳情可至「2019龍潭迎古董接財神」臉書粉絲專頁查詢，或電洽（03）4793070轉2309。