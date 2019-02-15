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重溫牛耕文化　礁溪時潮春日作伙來種田

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▲▼宜蘭礁溪時潮休閒農業區邀大家來時潮，作伙種田，重溫牛耕文化。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭礁溪時潮休閒農業區邀大家來時潮，作伙種田，重溫牛耕文化。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「發春，春日裡萬物發生。」40年前，耕牛在台灣農村社會扮演舉足輕重的角色，但現在已經被機械化的農耕機具所取代。宜蘭礁溪鄉時潮休閒農業區結合社區友善耕作小農及，邀請民眾帶著耕牛一起回到田裡，在春日共耕、秋收共享，與土地共生，建構一個共好社群，共度一場春日饗宴。2／28、3／1、3／2、3／3每日上下午各1場，共安排8場次「牛發春、春耕體驗」，春日邀您來時潮作伙種田，重溫牛耕文化。

▲▼宜蘭礁溪時潮休閒農業區邀大家來時潮，作伙種田，重溫牛耕文化。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

時潮休閒農業區位處於鹹淡相交之感潮河段，是水鳥棲息過冬之所，除了是最佳賞鳥地點，區內養殖蝦蟹更是質好味鮮甜。時潮休閒農業區表示，以往民眾只能夠透過消費單向支持友善耕作，這次推出「牛發春計畫」，結合傳承耕牛文化的「牛頭司」、「拖拖拉拉牛耕隊」，以及堅持不用農藥，守護家人餐桌的友善種子「曬太陽農場」，帶著牛一起下田春耕，讓民眾走進田裡，從牛犁開始，歷經插秧、挲草到收割，體驗耕作歷程，共感每一滴汗水，共迎每一片風景，享受與牛的親密接觸，共享每一寸春光。除了2／28至3／10的「牛發春?春耕體驗」外，在6／29至7／7並有「牛起秋、收割體驗」，同時推出「探索時潮之美—四季遊兩天套裝行程」。

時潮休閒農業區說，民眾想要體驗傳統牛耕文化可以單場次參加，上午場親子價一大一小含餐為1千元，下午場親子價為800元，或是以穀東制參與，穀東可以參與各一場次的春耕及秋收體驗，每股預計可分到約20公斤的米，若風調雨順、五穀豐登，收益量會增加，但也須共同承擔天災及不可抗力之因素，收穫均分。

活動洽詢電話：03-9307-707牛頭司游小姐、0933-988-950時潮休閒農業區林小姐、0932-262-798曬太陽農場林先生。

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關鍵字：礁溪,時潮休閒農業區

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