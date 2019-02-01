影／台鐵區間車廂起火冒煙！　乘客目睹「驚險10分鐘」：嚇一跳

記者胡順惠／採訪報導

【15:07更新】4177次區間車13時30分於礁溪到頭城間西線電車故障，13時58分進頭城站，因故障無法修復，頭城到樹林間停駛；4177次大站旅客換乘175次、小站旅客換乘4183次。台鐵表示，不是起火導致。

台鐵4177列車從花蓮開往樹林區間車，今（1）日下午2時左右行經礁溪時，第三節車廂電力系統箱疑似起火，緊急停車10分鐘後撲滅火勢，先開到頭城，再讓民眾在頭城車站等接駁換車。當時在最後一節車廂的民眾表示，大家當時都嚇一跳，有5個從大陸來的單車客都趕緊退到最後面。

搭乘4177列車的民眾接受《ETtoday新聞雲》訪問時億述，大約下午13時43分左右，他搭乘第四節車廂，也就是最後一節車廂，先是聽到碰的一聲，再來就看到火花從第四節前段右側不斷冒出，車廂內開始燃燒冒煙，燒焦味瀰漫在空氣當中，有一位乘客透過對講機通知列車長，緊急停車之後，列車長打破滅火器下去滅火，大約停10分鐘左右。

「大家都嚇一跳！5名從大陸來的單車客趕緊退到最後面。」民眾心有餘悸表示，他們是最後一節車廂，起火的是第三節末端，緊急撲滅火勢之後，列車長與駕駛迅速取得共識，決定先駕駛到頭城再換車，處理速度已經相當快速。他說，意外發生當下害怕影響到行進安全，大家都緊靠把手，但緊急停車撲滅火勢後，狀況似乎還好。

▲台鐵區間疑似第三節車廂電力系統箱起火，緊急停車。（圖／民眾提供）