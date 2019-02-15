蘇貞昌回鍋立院備詢　遭批「與民眾脫節不只10幾年」

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

立法院第9屆第7會期15日正式開議，行政院長蘇貞昌睽違12年後，首次報告施政方針並接受質詢，不料，立法院才剛開議就爆衝突，藍營立委怒嗆蘇貞昌「只搞網紅、不顧民生」，台北市議員王鴻薇也批蘇貞昌「與民眾脫節，不只十幾年」，對人民真正關心的議題避而不談，「真的是只要權力，不要做事」。

立法院開議爆衝突，國民黨團搶在蘇貞昌上台報告前先嗆聲，貼出布條抗議「政治鬥爭0分、經濟民生滿分」，強調六個訴求，內容包含，「拼經濟顧民生、兩岸和百業興、救長照止虐童、減空汙要健康、懲酒駕護百姓、重治安免恐懼」，藍營立委也持續高喊口號，怒嗆蘇貞昌「只搞網紅、不顧民生」。

接著，王鴻薇也在臉書發文怒批蘇貞昌「與民眾脫節，不只十幾年」，她表示，蘇貞昌回鍋至今，「卡馬、卡吳、仇中、忽悠人民」，對於人民真正關心的酒駕、虐兒、罷工等議題避而不談，其中更是充斥反中的意識操作，將管制退休高官赴陸的修正草案列為優先法案，但又對兩岸政策隻字未提。

王鴻薇還Hashtag「#回鍋院長脫節了」、「#只要權力不要做事」、「#只拚卡馬卡吳不要民生」，強調民進黨從行政院到立法院，完全執政卻依舊荒腔走板，真的是「只要權力，不要做事」。