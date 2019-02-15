批綠搶華航肥缺醜態　柯志恩：蘇內閣豬隊友！

▲柯志恩。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

立法院新會期15日正式開議，國民黨立委柯志恩批，「罷工更讓民進黨搶佔華航肥缺的醜態畢現，有本事搶資源，卻沒能力解決問題」、更寫下「蘇內閣切勿再有豬隊友！」

以「希望豬年不要再有豬隊友！」為開頭，柯志恩15日在臉書提到，今立院開議，登記國是論壇發言，在內閣官員前，以「扭轉國運請先尊重民意」為題，提醒蘇內閣今年頗負盛名的南鯤鯓代天府抽不出「國運籤」，引發民間熱議。她說，此事或許不必在意，因為神意豈是凡人可以猜測，且「國家大政與其問鬼神，更重要的是要問蒼生、要傾聽民意、更要為民興利除弊。」

柯志恩認為，行政院長蘇貞昌上任以來每天展現「衝衝衝」的拚勁，連大年初三都到政院加班，戮力從公的精神固然可嘉，但她質疑，對於春節華航機師罷工，輿論沸騰之際，「台灣卻好像無政府狀態」。

不僅「總統神隱、院長沉默、交通部長林佳龍束手無策，而桃園市長鄭文燦也忙著推卸、閃躲」，完全推給華航董事長，期間更傳出這是「新潮流和正國會的鬥爭」。對此，柯志恩表示，請問蘇院長，這樣的表現符合您所謂的「接地氣」嗎？

她提到，內閣交接時蘇院長說「要讓人民知道我們在為人民做什麼」，要求閣員政策說明要直白、有吸引力，指直播時代「民眾耐性大概10秒而已」。但從官員對罷工的因應，「這樣的表現對民眾有吸引力嗎？」尤其，這次罷工更讓民進黨「搶佔華航肥缺的醜態畢現」，有本事搶資源，卻沒能力解決問題。

柯志恩接著說，甚至政務委員在臉書留言開嗆，請問批判罷工的機師是否代表政院的立場？還有批評機師是「貴族勞工」的華旅董座，更令人瞠目結舌！一個靠酬庸支領高薪、靠關係攫取華航資源的人，有何資格對機師說三道四、嘲笑謾罵？

她直言，華航讓民進黨被酬庸者占據肥缺、坐好坐滿，「出事了卻在一旁說風涼話，真是得了便宜還賣乖！」有這樣吃相難看的執政黨，即使院長和行政團隊再怎麼加班衝衝衝，也會讓人民留下非常惡劣的觀感！

柯志恩但願蘇貞昌三思：人民的聲音是上帝的聲音，「要扭轉國運請先尊重民意！」去年公投的結果，蘇院長又怎能輕忽以對，「無視民意對蔡政府能源政策已投下不信任？」文末她也寫下，祈願豬年風調雨順，諸事吉祥，「蘇內閣切勿再有豬隊友！」